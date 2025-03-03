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    台86線超跑車禍！麥拉倫追撞法拉利 網驚呼：兩棟「移動豪宅」對決

    台86線上麥拉倫與法拉利追撞，兩部千萬超跑的車禍，引發熱議。（民眾提供）

    台86線上麥拉倫與法拉利追撞，兩部千萬超跑的車禍，引發熱議。（民眾提供）

    2025/03/03 16:42

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南台86線快速道路7.9公里處仁德段昨天發生千萬超跑的車禍事故，黑色麥拉倫720S不慎追撞前方的紅色法拉利SF90，雙方都有毀損，目擊民眾驚呼「兩棟房子的移動對決」，影片PO網後，這起昂貴的交通意外也掀起熱議，肇責仍待進一步釐清。

    這起事故發生於昨天上午7點18分左右，在台86線東向與國道1號交流道附近，初步調查，沒有人員受傷，兩車駕駛都45歲上下，警方酒測值均為0。

    據了解，駕駛麥拉倫的董男與駕駛法拉利的黃男相識，且為車友，當時要一起前往大台南會展車中心參加「2025台南車展」，在途中發生意外。

    事故發生後，法拉利的車尾、麥拉倫的車頭都有毀損，停在台86上等候拖吊，路過民眾都對兩部千萬超跑的追撞感到好奇。

    根據資料，法拉利SF90的新車價在2300萬元起票，麥拉倫720S新車價也逾1600萬元，兩部肇事超跑直逼4000萬元。

    路過民眾將行車記錄器畫面PO網，「765LT對上SF90」的車禍各界矚目，有的直說「刺激」，甚至留言「保險公司要哭了」…，引發熱議。

    台86線上麥拉倫與法拉利追撞，兩部千萬超跑的車禍，引發熱議。（民眾提供）

    台86線上麥拉倫與法拉利追撞，兩部千萬超跑的車禍，引發熱議。（民眾提供）

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