6科變7科！111學年度起學測數學分AB 擬改考試3天

2019-04-13 11:34

〔即時新聞／綜合報導〕為配合新上路的12年國教新課綱，身為大學入學重要管道的學科能力測驗（學測）也將迎來重大變革。大學招生委員會聯合會（招聯會）日前做出決議，自111學年度起，學測數學科將拆分為「數學A」及「數學B」。且為因應6科變7科，也正研擬將考試天數由2天改為3天。

綜合媒體報導，招聯會日前正式做出決議，為配合將自108學年度起實施的新課綱，111學年度以後的學測數學科將依程度拆分為「數學A」、「數學B」2科，且分別在不同節次施測，供考生自由選考。各大學校系要採計其中的哪1科，也由各系自行決定。而為了因應現行6考科變成7考科（國文、英文、社會、自然、寫作、數A、數B）的問題，後續將由大考中心評估，是否將考試天數由現行的2天改為3天。

大考中心副主任黃璀娟表示，由於學測都在冬季舉辦，日照時間較短，不宜太早開始，也不宜太晚結束，因此評估後認為1天考3科最合適。因應6科變7科的問題，目前學測天數將朝3天來規劃，但還需要與承辦考試的大學，以及高中端互相協調。

對此，教育部次長劉孟奇說，教育部會尊重招聯會與大考中心的專業，但期望主辦單位能與高中端充分溝通；給予學生充裕的作答時間，並確保試務順暢運作，是首要之務。全國教師工會總聯合會（全教總）副秘書長張瓊方則指出，學測在寒假舉行，因此2天或3天考試，她認為影響不大。

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