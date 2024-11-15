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    出國超怕行李被摔爛！ 機場員工曝「1關鍵」才不會被亂丟

    搭飛機時該如何避免，行李箱被亂丟導致毀損的機率。示意圖。（彭博）

    搭飛機時該如何避免，行李箱被亂丟導致毀損的機率。示意圖。（彭博）

    2024/11/15 06:07

    首次上稿 11-14 22:53
    更新時間 11-15 06:07

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕出國不僅擔心別人拿錯行李，更害怕行李箱被摔壞。一名在機場工作的搬運員指出，如果要避免行李箱不會被作業人員用丟的，一定要選擇優良沒受損的輪子、外殼堅毅、內襯柔軟的行李箱，讓人員能在整理時可以準時而不被耽誤，減少行李被丟擲的情況。

    據外媒《Express 快報》報導，在機場擔任行李搬運人員的亞當（Adam）透露，因為機場的工作必須跟時間賽跑，所有的行李也都是人工搬進飛機貨艙，如果又遇到特別難拿的行李就會用丟的，才會導致有些旅客反映行李箱的貴重物品被摔壞。

    亞當指出，在出國前一定要先檢查好行李箱的輪子有無異常，如果4個輪子裡有1個輪子壞掉或卡住，就會造成他們在搬運過程時的困擾，所以有些作業人員為了確保飛機準時不被耽誤，才會用丟的來節省時間。

    真的要避免行李箱不被暴力對待，亞當建議行李箱一定要選「品質優良的輪子、外殼堅硬、內襯柔軟的行李箱」，如果行李還是被作業人員用丟的搬運，至少堅硬的外殼和柔軟的內襯，也能保護到裡面的貴重物品。

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