憂108課綱多元選修沒人教 教團疾呼高中教師增額

2019-04-03 11:49

〔記者吳柏軒／台北報導〕108課綱今年8月擬上路，但各大教師團體今同步疾呼，指出未來高中端新增「多元選修」，但現今高中教師員額僅補至約9成，未來超鐘點排課肯定大增，紛紛要求教育部增置教師員額，將人力補好補滿；教育部初步指出，光國立高中要增足人力，就年需16億元，未來仍須跟地方政府溝通討論財源。

全教產、全中教等教師團體今到立法院開記者會，指出108課綱在高中職階段強調「多元選修」，包含國、英、數等科目都可分組教學，質疑將來需要的教師員額絕非目前學校所能負擔，但現況教師員額比編制少，每名教師都被迫超鐘點排課，每人平均每週要兼3到4節課，甚至有人兼到10節以上，負擔沉重。

全中教認為，除了要開大量的選修課程，部分課程還需其他不同科目教師的協同教學，同時更需提供學生適性選課及生涯輔導、諮詢等，但各校教務主任對開課師資已嚴重短缺，捉襟見肘、無計可施。

全教總今也發布新聞稿表示，行政院人事處對教師員額進行控管，實際核給各校的員額僅有9成左右，導致各校老師的現有員額數已不足以支應教學現場需求，呼籲政府除核實補足法定員額外，更應提高總數員額。

各教團不約而同在今天紛紛齊聲呼籲，為了落實108課綱的多元選修課綱精神，政府應增置高中職的教師員額，從現行每班2人增加至每班3人（各學制有不同數據），立法委員陳學聖、林奕華等也發聲支持；林奕華建議，員額增補應可分3年補足。

教育部國教署人事科長劉瑞菊則表示，人事問題在107年已進行過討論研議，但因增設高中職教師，涉及各地方縣市政府的人事經費支出，先前討論發現，各地都表達財務吃緊，無法答應增設員額，而教育部主管的國立高中，先前估算若增2千名教師，1年就需16億元支出，目前同樣需籌措財源，未來將持續跟各地政府溝通，是否分3年來逐年補足員額等，都可討論。

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