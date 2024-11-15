瘋搶鬆餅堡！他3分鐘取餐「免排隊」 內行揭關鍵噴2字

厚鬆餅堡掀起搶購之亂。（擷取自PTT）

2024/11/15 06:10

首次上稿 00:23

更新時間 06:10

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕知名連鎖速食店最近販售日本爆紅的「厚鬆餅堡」，引發瘋狂排隊搶購，甚至有分店開賣第一天庫存就賣得精光，形成一「堡」難求的現象。不過，有民眾發炫耀文說，自己用自助點餐機，不但沒有排到隊，還在3分鐘內就拿到餐點，造成熱議。

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網友在PTT八卦板以「驚 麥當勞鬆餅堡不用排隊」為題發文說，看新聞有許多人排隊搶買鬆餅堡，起了個大早趕緊來跟風。原PO到了現場發現，不只沒有人在排隊，連用自助點餐機也在3分鐘內就拿到，他發出照片請大家幫忙確認，「怕我點錯才沒排隊。」

貼文一出，許多人議論紛紛，「哪家麥當勞，我坐高鐵過去」、「我這邊的自助掛了只能排隊，而且還賣完了哈哈」。也有人說，「我剛剛從歡樂送點也是20分鐘內就拿到」、「我昨天點歡樂送，也不用排啊」、「台灣人愛排隊」、「台北車站，來買」。

但眼尖的網友發現，原PO的IP位址是在日本，並非台灣的速食店，而且照片中的包裝也都是日文，「人家排中文版的，你排錯了」、「每日詐騙！！」、「他是日本阿」、「乾～真．日本的嗆三小～哭呦」。

網友的IP位址被發現是日本。（擷取自PTT）

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