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趕上班忘鎖門！居台老外回家超吃驚 一票外國人爆共鳴

許多外國人都會稱讚台灣最棒的地方是「人情味」以及非常優秀的「治安」環境。（資料照）

許多外國人都會稱讚台灣最棒的地方是「人情味」以及非常優秀的「治安」環境。（資料照）

2024/11/15 00:09

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕許多外國人稱讚台灣最棒的地方是「人情味」以及非常優秀的「治安」環境。一名外國網友分享，因為趕著出門去上班，直到深夜返家時才發現忘記鎖門，甚至連門都還開著，但進屋檢查後卻沒有任何東西被偷走或是被闖入的痕跡，讓他十分吃驚大讚，「這讓我想起了，為什麼我很喜歡住在台灣」。

網友日前在社群平台Reddit發文，自己住在桃園市平鎮，有一次趕著出門上班，直到深夜返家時才發現忘記鎖門，而且門還處於開著的狀態，當下讓他十分緊張，立刻進到屋內檢查有沒有遭人闖入，確定沒有任何東西被偷走，才讓原PO鬆了一口氣，事後也想起當初喜歡住在台灣的原因。

貼文曝光，引起網友熱議，「我們把門打開就跑去度假，我住的地方是一間舊公寓甚至沒有門，只有一個框架」、「我剛從台灣旅行兩週回來，我住在美國一個相對安全的地方，但我從未感到更安全，我非常想念台北」、「我也有類似的經歷，整天忘記關門，幸運的是，除了蚊子，沒有人走進我的房子」。

另外，也有網友分享，「我每天都會經過高雄一個相當大的消防局，有一個大架子，裡面有足夠的裝備來裝備十幾名消防員，有頭盔、外套、靴子，還有整套制服完全無人監管，我以前在美國的家，有人把自行車鎖在沃爾瑪外面，30分鐘之內，只剩下車框架，車輪、座椅、車把、踏板，所有東西都拆掉了」。

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