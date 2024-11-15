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    竹縣某國中王牌選手涉偷拍學弟不雅片 校方通報疑似性騷擾事件

    新竹縣某國中體育班王牌選手傳出疑似性騷擾事件！A生涉嫌偷愉拍錄學弟不雅的裸露影像，並上傳個人IG；縣府教育局表示，13日接獲學校通報校園性別事件，已通報社政系統，並依相關法規展開調查。示意圖，與本新聞無關。（路透）

    新竹縣某國中體育班王牌選手傳出疑似性騷擾事件！A生涉嫌偷愉拍錄學弟不雅的裸露影像，並上傳個人IG；縣府教育局表示，13日接獲學校通報校園性別事件，已通報社政系統，並依相關法規展開調查。示意圖，與本新聞無關。（路透）

    2024/11/15 06:09

    首次上稿 11-14 23:31
    更新時間 11-15 06:09

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣某國中體育班王牌選手傳出疑似性騷擾事件！該校體育班學生連日來赴外縣市參加比賽，6名男學生晚間住宿同房嬉鬧時，A生涉嫌偷愉拍錄學弟不雅的裸露影像，並上傳個人IG，學弟事後發現深覺受辱、不受尊重，親屬準備提告；縣府教育局表示，13日接獲學校通報校園性別事件，已通報社政系統，並依相關法規展開調查。

    知情人士表示，A生為國內體育競賽的強棒選手，但家庭功能不健全，平日住校，由校方和慈善基金會照顧日常生活，輔導課業，並積極培訓他的運動專長，幫助其建立自信，不讓A生行為偏差，校方更利用暑假帶隊出國移地訓練。

    該校體育班學生經常由教練與師長及基金會人員全程陪同，赴外縣市多日征戰。日前再次赴外地參賽，師長們在白天陪同比賽後，晚上因故未一起住宿；沒想到，同房的6名男學生疑似在嬉鬧過程，衍生偷拍不雅影片並上網事件。

    校方表示，對於A生的不當行為深感痛心；但強調體育生因長期團體生活，朝夕相處，彼此感情融洽，只因青少年充滿好奇心，嬉鬧過頭、一時思慮欠佳而犯錯，希望外界給他改過自新的機會。

    教育局表示，學校於13日通報校園性別事件，為學生在參加比賽時的住宿期間，疑似發生學生對學生性騷擾事件，校方也已進行社政通報，並依性別平等教育法及校園性別事件防治準則等展開調查等事宜；針對涉案學生，學校將進行相關輔導策略，加強自我保護並增進學生性別平等教育知能，並針對偏差行為進行法治教育。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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