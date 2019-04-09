學測「5選4」引家長質疑 全教總：推翻考試框架發展孩子專長

2019-04-09 11:51

〔記者吳柏軒／台北報導〕大學入學制度今年採學測「5選4」新制，引發部分家長質疑超高競爭與超低錄取，但全國教師工會總聯合會今提出統計數據，認為整體情況尚在可接受範圍內，更呼籲家長重新思考，別讓孩子只依考試成績入學，應推翻框架、多元發展，挖掘孩子專長，才能避免將來休、退學問題。

全教總理事長張旭政表示，外界質疑招生新制中，學測不看全部5科，改採5科選4科，導致今年申請通過第1階段篩選的人數暴增，將來錄取率也超低，但透過統計比較，今年超額人數只比去年多3％，若以台大、成大、清大、交大等4所前段大學來看，也只多11％，並無超額數倍的情況，應在可接受範圍內。

基隆八斗高中校長黃致誠分析，以前學測5科全考，其實是10小科，因自然、社會科內各有3、4個分科，如今5選4，有助學生適性，而考試越多，學生越難培養興趣，將來升學應把重點放在第2階段，用書審、面試等，挖掘學生日常在校表現，才真正多元發展。

基隆女中學務主任黃進裕也說，今年大學2092個校系組，同時採計自然與社會的僅35個校系，比例僅60分之1，而學測採計5選4，等於社會組學生只要準備6科、自然組學生只要準備7科，大大降低應試壓力，校園也更多適性學習機會。

全教總高中職委員會主委、社會科老師張瓊方表示，教師已針對108新課綱努力研發課程，不少跨科整合，如談文藝復興會結合美術與物理等概念，不會發生外界質疑5選4後學生偏廢，學力下降問題。

全教總副理事長、物理老師陳建志更以動物來比喻，鯊魚、獅子各有強項，但在學測全考情況下，只有鴨子才能過關，反而可惜，更說自己執教30年，遇到不少數學、物理強項的學子，因不善背誦而失去進入更好大學的機會，強調考試考不出來的能力要被挖掘，呼籲家長拋棄考試框架，培養學子真正的專長。

張瓊方更指出，近年大學休學、退學人數都高達9萬多人，其中2萬人的休、退學理由是與個人興趣、志向不符，更想起曾教過1名學子天分在音樂，卻因學測考太好而進入頂尖大學熱門科系，卻讀得非常痛苦，最後休學，盼社會的家長多多放手，讓孩子多元選擇，達到真正的適性學習與成長。

張旭政最後強調，學測適性選考並無錯誤，今年5選4，未來更希望在108課綱上路後，能朝向學測5選3的方向前進；對此，大學招生委員會聯合會表示，大學端仍有疑慮，將會蒐集各方意見與完整相關數據來做分析評估，好達到釋放高中學習彈性、顧及社會與學生適性，並達成大學選才需求。

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