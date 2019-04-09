108課綱8月上路 台中補教業自力救濟學「怎麼教」

2019-04-09 14:09

〔記者蘇孟娟／台中報導〕108課綱實施在即，除教學現場的學校師生面臨新變革外，補教業也勢必順應調整，台中市補習教育暨品保協會理事長楊佳叡指出，截至目前未有相關單位針對補教業進行宣導，今日自力救濟辦「108課綱實施說明會」，盼讓補教業者認識新課綱精神，未來面對學生課後學習，吸引逾千人參與。

楊佳叡指出，108課綱即將上路，目前只看到教育單位針對校園展開系列宣導，但即使補教業被教育單位列入終身教育科管理，但截至目前，未有任何教育行政單位針對補教業進行108課綱宣導。

楊佳叡指出，新課綱上路後，教學端受影響的不光只是學校裡的教師及學生，事實上，都會區的學生約有6到8成課後會選擇補教業進行補充或補救學習，補教業自然不能置身事外。

楊佳叡指出，台中市目前有3千餘家補教業，該協會會員逾6百5十餘家，不少業者好奇108課綱強調素養導向的課程變動為何，除了自己找網路資源了解外，沒有相關管道能了解。

有補教業者就指出，新課綱強調培養學生帶著走的能力，素養導向學習，跟過去考試引導教學的內容不同，但政府單位卻不重視補教業也應調整觀念，難道要學生白天學一套，晚上學另一套。

也有補教業者說，到目前還是搞不清楚什麼是素導導向課程，甚至也有家長來問，實在擔心未來要如何帶學生學習。

有鑑於補教業者面對新課綱的焦慮，台中市補教暨品保協會決定自力救濟，找專家辦新課綱說明會，楊佳叡說，才開放報名不到一週，就吸引逾千人報名，今日實際到場者逾1千2百人，顯示補教業認識新課綱的需求。

楊佳叡說，舉辦說明會希望讓補教老師清楚「怎麼教」，未來也盼結合更多資源舉辦教學研討會，盼配合學校教學，讓學生真正受惠。

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