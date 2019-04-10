部分家長及教團挺學測5選4 籲教育部堅定改革方向

2019-04-10 13:29

〔記者吳柏軒／台北報導〕今年大學入學新變革，學測5科改自由選考，大學採計最多看4科，近日引起部分家長及大學教授反對，但也有其他家長團體與教育團體挺新制，今共同發表聲明，認為新制可成就每個孩子，讓學生愛其所愛，進入有興趣的大學科系就讀。

支持「學測5選4」的家長及教育團體有：台灣家長教育聯盟、人本教育基金會、台灣少年權益促進會、社區大學全國促進會、中華民國學習障礙協會、台灣全人與民主教育協會等，並發表共同聲明，呼籲教育部堅定其改革方向。

聲明指出，反對5選4的聲音，以為新制造成高分群人數太多、沒有鑑別度，導致高分低就，好成績讀不到好科系等，但反對者沒考慮學生興趣，也沒考慮學校培養國家人才的任務與責任，自以為「孩子成績好，就應該讀好學系」，或是「好學系就必須招收筆試成績好的學生」。

聲明強調，新制主要是讓學生愛其所愛，而非為了成績去拚命念好每一個科目；未來少子化趨勢，每一個孩子所擔負的責任將遠大於現在，必須珍惜每個孩子能力，也必須成就每個孩子，而能力不光靠筆試成績，而須對學習領域有熱誠、興趣。

聲明也點出，大學招生不能偷懶！不能只用成績排序去自動篩選學生，應該針對學系特色，設計更好的甄選制度，才能讓學生依照興趣與熱誠，選擇適當學系就讀。

最後，聲明呼籲，希望教育部堅持學測5選4的改革方向，更要課責各大學明確訂出甄選條件，讓家長與學生清楚了解該如何準備甄選資料，以進入學生所最愛的學系，而千萬不要因為少數家長及大學教授的不同意見而改弦易轍。

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