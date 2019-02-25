考招新制111學年上路 大學採計學測將降到5成以下

2019-02-25

〔記者林曉雲／台北報導〕大學學測成績將於今天公布，卻有高中生連署「終結放榜新聞」、呼籲不應以考試成績價值評斷學生。教育部昨表示，因應學生的個別差異及職涯需要，十二年國教及高教政策都朝培育多元人才方向前進，預計一一一學年實施的大學考招新制，大學甄選入學採計學測分數減到五成以下，改以高中三年的多元學習歷程表現和面試實作為主、兩項佔比需逾五成。

12年國教新課綱 高中選修更多元

教育部高教司長朱俊彰表示，今年大學甄選對大學學測成績採計，首度改為五科中採計四科為上限，就是希望高中生減少學測備試，有更多時間進行多元探索及學習，也希望大學招生更專業化，更細緻看待學生展現高中多元學習的備審資料、面試或實作等，均是因應十二年國教新課綱擴大高中選修等更多元的課程變革。

選才 將增高中學習歷程檔案

一一一學年大學招生更將降低學測等考試成績比重，大學選才除了參採新型學測、分科測驗、書面審查、面試外，將增加「高中學習歷程檔案」。以甄選入學管道來說，學測佔比不能超過五十％，考生高中三年的學習歷程、面試或口試成績則需達五十％以上。至於學習歷程的占比，招聯會將於近日公布。

高教司表示，學位授予法去年也修法讓大學學位頒發彈性化，大學以往以系為招生單位，可改成以學院為招生單位，也鼓勵師生創新創業等，均期幫助學生跨域學習、更具有跨域多元的能力。

中山大學校長鄭英耀認為，高中教育較重視學生基本能力學習，升大學則會著重是否具有讀大學的預備能力。學習歷程檔案應會比單一考試成績，更能看到一個學生學習的基礎進程，但學測也仍有一定的參考價值。

中興大學特聘教授武東星表示，高中多元學習歷程檔案的升學占比提高，大學可在甄選時辨識出更合適就讀的學生，希望學習歷程檔案可確實展現高中生能力的多元價值。

實踐大學校長陳振貴表示，學測採計可降低，但要助大學選才，學生選填志願也須更符興趣與性向，且須落實做好學習檔案及多元書審資料、凸顯個人特色等。

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