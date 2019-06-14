友誼滿滿！深澳推夏夜鐵道遊 外加夜釣「友誼卷」

2019-06-14 14:17

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市觀光旅遊局強打深澳鐵道自行車RailBike，將於7月至9月加碼夜間營運時段，結合沿線光隧道的情人節主題和浪漫燈飾光環境，帶來羅曼蒂克的夏夜騎乘體驗，觀旅局並且追著最近最夯的「友誼」話題，推出夜釣「友誼卷」（小卷）行程，讓大家有吃又有玩，歡樂滿滿、友誼滿滿。

觀旅局長張其強說，觀旅局為迎接炎炎夏日以及7夕情人節，深澳鐵道自行車將於7至9月加碼推出間營運時段，騎乘環保的鐵道自行車，穿越海洋主題光遂道，透過光雕展演，讓海洋生物陪同乘客暢遊海洋秘境，7至9月的夜限定情人節主題，可騎乘河豚車來一趟浪漫冒險。

深澳鐵道自行車夜間營運時段為7月1日至9月30日間，每天晚上加開18點至20點30分，每半小時一次的夜間班次，共6班次，開放預訂時間為6 月17日中午12點整採網路訂票，首日將開放7 月1日至7月17日的夜間班次，次日0 點起，加開放後30日的訂購，訂票網站：http://www.railbike.com.tw。

張其強說，7至9月夜間營運期間，深澳鐵道自行車將於粉絲專頁上辦理「親愛的，我們一起去旅行吧」活動，只要在該活動網頁上留言並標註同行夥伴，將可參加10月1日舉行的抽獎活動，將項包括兩組雙人馬來西亞來回機票，雙人鐵道自行車票，將於7 月1日起開放留言。

觀旅局配合深澳鐵道自行車7月夜間營運時段，另推出「船遊秘境＋深澳RailBike」和、「夜釣小卷＋深澳RailBike」賞海景吃小卷，當地取名為夜釣「友誼卷」（小卷）行程，讓大家有吃又有玩，歡樂滿滿、友誼滿滿。

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