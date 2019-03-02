深澳鐵道自行車票難買 民眾質疑旅行社壟斷

2019-03-02 19:53

〔記者俞肇福／新北報導〕228連假各風景區紛紛湧入遊玩旅客，新北市政府與台鐵合作的深澳鐵道自行車，因為沿途欣賞山海美景，假日一票難求，有民眾在網路上投訴，網路預購車票「根本一張票都買不到」，懷疑車票都被旅行社搶光光；深澳線鐵道自行車主管呂志勇喊冤，除了平日的票是給旅行社的團客搭乘以外，公司也秉持旅行社互相合作的原則，開放假日部分班次給旅行社，部分班次給一般民眾，絕無圖利旅行社。

深澳鐵道自行車最近超夯，全程自八斗子站到深澳站，單趟1.3公里、車程30分鐘，2站皆可為起始站，單程150元，來回250元，可選擇搭乘單趟或來回。乘上俏皮河豚造型自行車，途經絢麗神秘的海洋光環境隧道、充滿懷舊風的建基煤礦遺址，沿途山海美景吸引眾人目光。

但有不少遊客曾在社群反映，現場購票大排長龍，卻很難買到票；也有民眾在網路上抱怨，深澳線鐵道自行車的票幾乎都被旅行社壟斷，一般民眾很難買到票。

深澳鐵道自行車經營團隊大日開發公司今天發出新聞稿回應，公司自從接手營運之後，為因應民眾訂不到票無法搭乘，從原本1月份每天12班次，2月份增加人力，並調整為加開至每天有14班次，讓更多民眾可以搭乘。

大日表示，因民眾反映公司與旅行社「勾結」，公司澄清因平日一般民眾訂票率不高，剩餘票數較多，因此公司與旅行社合作，除了平日的票是給旅行社的團客搭乘以外，也本著與旅行社互相合作的原則，因此也開放假日部分班次給旅行社，部分班次給一般民眾，並無圖利旅行社之事。

大日開發說，從2月28日連假開始，公司又加開下午5點從八斗子站開出的班次，希望能讓在網路訂不到票而到現場等候的民眾可以搭乘，公司也將於3月4日開會研討，是否再於假日加開5：30由深澳發車的班次，期望能再讓更多的民眾都可以搭乘。

新北市觀光局表示，目前已開放現場報名，但仍一位難求，已立即要求業者就散客（即非團體旅客）的權益，提出改善方案。而目前的營運模式，除現場補位與官網售票，也與旅行社合作，但為配合旅行社團體票務操作，才開放旅行社先行訂票。目前，假日時段已有分配旅行社訂票及民眾訂票時段，並非所有時間保留給旅行社提前訂票。未來新北市政府將要求廠商於網站上公開訂票時段之分配，相關規則變更亦會一併於官網公告，以求訂票程序更透明化。

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