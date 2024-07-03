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鼓勵新北偵水志工隊 侯友宜頒發「防汛有功」獎

新北市長侯友宜（中）於市政會議表揚防汛表現優異的偵水志工。（記者翁聿煌攝）

新北市長侯友宜（中）於市政會議表揚防汛表現優異的偵水志工。（記者翁聿煌攝）

2024/07/03 12:52

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市長侯友宜為表彰防汛表現積極優異的偵水志工隊，於市政會議頒發年度「防汛有功」獎以資鼓勵，並由五股區、八里區、三芝區、石門區、中和區及永和區等6個行政區偵水志工隊推派代表領獎，侯友宜感謝各區偵水志工隊積極協助市府執行相關防汛工作，減少對民眾的危害。

侯友宜表示，每當發布豪大雨特報或海上颱風警報，水利局啟動偵水志工巡查機制，協助各區易積淹水熱點勘查巡視，與市府團隊並肩合作，提升災害發生的應變能力，有效整合轄內公私部門各項防救災資源，以利災時迅速投入防救災工作，他感謝志工夥伴盡心盡力為新北防汛所做的付出及努力，新北市的積淹水狀況才能大幅改善。

五股區小隊長邱江永說，身為里長平時就在里內維護環境的工作，帶者志工夥伴一起巡查，站在第一線的偵水志工都不畏風雨、不辭辛勞，為守護社區居民生命財產安全，心裡有著滿滿的成就感，感謝市府給予鼓勵與肯定。

水利局長宋德仁說，全國首創偵水志工於發佈豪大雨預報時，迅速就近至易積淹水點進行預防性巡查，協助簡易排除道路側溝或洩水孔遭垃圾、雜物等堵塞情形，並於豪大雨期間，如接獲積淹水通報，可立即協助找出積淹水原因。

目前新北市已成立21區偵水志工隊，有700多位志工加入，透過里長熱心主動號召、志工踴躍參與防汛工作，強化防災應變能力，面對氣候變遷的威脅，極端天氣已成為常態，隨時注意水情動向，務求「多一分準備，少一分災害」，應對未來挑戰。

五股區偵水志工巡視大排清除雜草及垃圾。（新北市水利局提供）

五股區偵水志工巡視大排清除雜草及垃圾。（新北市水利局提供）

三芝區偵水志工巡視圳溝清除淤積的雜物及落葉。（新北市水利局提供）

三芝區偵水志工巡視圳溝清除淤積的雜物及落葉。（新北市水利局提供）

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