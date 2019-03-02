深澳鐵道自行車業者指沒獨厚旅行社 網友仍不爽售票不透明

2019-03-02 22:18

〔即時新聞／綜合報導〕新北市深澳鐵道自行車每逢假日吸引眾多人潮，不過有網友上臉書爆料，質疑鐵道自行車業者與旅行社勾結，導致票幾乎被旅行業者壟斷，讓一般民眾難買到票。對此，業者回應，絕無涉及勾結及圖利等情事，不過，爆料網友又發文抱怨，經報導披露出來的售票制度就是不透明，證實先前就是有問題。

該名網友1日在臉書社團《爆料公社》提到，近日他上網訂購「深澳鐵道自行車」車票時，開放購票時間一到，當下系統出包無法訂票，廠商緊急修復，不過他卻發現，在系統卡住、還在進行修復時，有些時段的車票已顯示「剩餘人數：0」，在系統有誤，無法購票的情況下，他質疑：「為何會有時段已無票可賣？」當時臉書粉絲頁小編回應「絕對沒有內定或黑箱。」然而，事後他到現場，才發現其他票都給旅行社團客了。

深澳鐵道自行車經營團隊大日開發公司對此澄清，由於平日一般民眾訂票率不高，剩餘票數較多，因此公司與旅行社合作，除了平日的票是給旅行社的團客搭乘以外，也本著與旅行社互相合作的原則，開放假日部分班次給旅行社，部分班次給一般民眾，並無圖利旅行社之事。

新北市觀光局則表示，目前的營運模式，除現場補位和官網售票，也與旅行社合作，但為配合旅行社團體票務操作，才開放旅行社先行訂票。而未來新北市政府也將要求廠商於網站上公開訂票時段分配及相關規則等公告，以求訂票程序更透明化。

針對公司回應，原PO再貼文表示：「雖然喊冤，事實上報導內也明說是『為配合旅行社團體票務操作，才開放旅行社先行訂票。』且並無公告於官網，這樣『先行訂票』不就是內定嗎卻還喊冤，實在睜眼說瞎話啊！」

此文一出，許多網友紛紛回應「難怪我都訂不到」、「原本以為是我動作太慢」、「之前要搶票時電腦出現大當機，再次開放卻顯示沒有名額了」、「你也無法知道旅行業者是不是用機器人程式去搶的」；另外，也有人提到，其實一直都有內線票的存在，「後面還有地方民意代表的黑手在裡面，要是台鐵不配合特定業者，民意代表就會用妨礙地方觀光發展的藉口找麻煩。」

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