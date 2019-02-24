消失的15分鐘！柯P與新北副市長共乘RailBike 談了這些

2019-02-24 20:39

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市長侯友宜因腰傷缺席昨天（24日）舉行的雙北論壇，改由副市長陳純敬代打，會後陳純敬與台北市長柯文哲共乘深澳鐵道自行車，全程約15分鐘。「我的新北市」臉書粉絲團今天PO出精華影片，節錄2人談話內容，其中陳純敬問：「台北市現在很忙吼？」柯文哲答：「最忙的就是記者啊！」直白的對話令人莞爾。

去年底營運的深澳鐵道自行車，全程1.3公里，結合八斗子車站的鐵道文化、漁村風情與美麗的海岸線，是新北市目前最夯的熱門旅遊景點。

影片一開始，陳純敬問柯文哲：「市長你平常應該做很多不同運動吧？我看你腳力那麼好。」柯P答：「我從來不運動。」

陳純敬又問：「台北市現在很忙喔？」柯文哲回應：「台北市最忙的就是記者啊！」兩人騎到一半時，突然有民眾「埋伏」在半路，見到柯P驚喜地說：「沒想到是你會來！」

其中有一段路，兩人都沒有講話，氣氛顯得有些尷尬，後來陳純敬打破沉默問：「我們市長你以前應該認識他吧？」柯說：「沒有很熟。」並表示：「他要是沒有生病，應該不會遇到我。」語畢兩人哈哈大笑。

「我的新北市」臉書粉專影片「深澳RailBike，雙北ㄎㄧㄚˊ起來！」

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