台灣真的太美！新北「深澳灣絮語」MV奪日本影像特別獎

「深澳鐵道自行車RailBike－深澳灣絮語」（The Winds of ShenAo Bay）」，影片榮獲第一屆日本國際觀光影像節「影展主席特別獎」，導演陳鈺杰（左）領獎。（觀旅局提供）

2019-03-15 16:26

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市深澳鐵道自行車（RailBike）營運以來成為當地新景點，新北市觀光旅遊局邀請屢獲三金（金馬、金鐘、金穗）導演陳鈺杰拍攝主題宣傳片，邀請日本影視紅星青木崇高擔綱主角，演出「深澳鐵道自行車RailBike－深澳灣絮語」（The Winds of ShenAo Bay）」，影片榮獲第一屆日本國際觀光影像節「影展主席特別獎」，再為新北旅遊增添話題。

日本國際觀光影像節策展人木川剛志推崇，「深澳鐵道自行車RailBike－深澳灣絮語」（The Winds of ShenAo Bay）」觀光影片相當有潛力、具有高度可能性，透過故事的鋪陳、細緻的拍攝手法，讓觀眾完全地融入深澳灣美景之中。影片也象徵著台日間友誼，有利推廣台日間的觀光。

陳鈺杰14日親赴日本大阪領獎，相當興奮「深澳灣絮語」獲得殊榮，他希望影片呈現出以旅人角度，不論是否熟識，都願意熱情相助的濃厚人情味。

觀旅局長張其強說，市政府看準深澳地區擁有台灣最美海岸鐵道支線的深澳線、得天獨厚的地理資源，讓導演不計成本出動遊艇、空拍機、攝影團隊更媲美電影規模，以日系風格將陸、海、空美景合而為一，讓深澳搖身一變成為偶像劇片場、唯美的呈現出深澳之美，影片推出破18萬人次觀看，瞬間讓深澳爆紅，網友們反應佳，紛紛回應「一定要親自體驗深澳鐵道自行車！」

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