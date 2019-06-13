找到一片天！自閉兒畫出台灣藍鵲獲獎

2019-06-13 16:56

〔記者賴筱桐／新北報導〕「他小時候畫畫，常將所有水彩調在一起，看上去就像一灘黑墨，沒想到現在能畫出色彩繽紛的台灣藍鵲，而且還能得獎！」自閉症患者張恩博的母親邵于珍，分享不擅言詞的兒子學繪畫的心路歷程，眼神充滿感動。

張恩博2歲時，父母親喚他名字，他總是不太理會，父母察覺不對勁就醫，經醫師診斷為自閉症，後來至台安醫院進行藝術治療，希望促進孩子發展，但初期進步緩慢，直到就讀光仁中學特教班，遇到用心調教的美術老師激發潛能，在繪畫世界展現才華。

光仁中學導師葉淑娟表示，張恩博連簽名都用畫畫表現，其得獎作品「台灣藍鵲」是在國三時，她帶領學生參觀士林芝山綠園，觀察入微的張恩博畫出10隻藍鵲，身上有鮮艷的藍色羽毛，頭頂還有黑色的毛和紅色小眼睛，他俏皮地幫藍鵲戴上帽子，畫作色彩繽紛，展現活潑生氣。

張恩博說，在畫室是他最放鬆自在的時刻，畫畫讓他找到創作的舞台，使生命充滿能量和色彩，現在就讀南港高工綜合職能科，感謝老師的帶領，他會一直畫下去，希望有一天舉辦個人畫展。

同樣罹患自閉症、就讀江翠國中的賴群靖，連續3屆獲選「愛在畫中」，這次她畫了一隻魚悠游海中，魚兒除了頭部有眼睛，魚身中央也有一隻藍色大眼睛。她說，那隻大眼睛是她的，如果能變成一隻魚，要在大海中看盡美麗的海底世界。

帶領賴群靖的老師鄭閔之表示，賴群靖心地善良，畫中常充滿童趣和奇特的想像，色彩也豐富飽滿，其海洋系列作品除了呈現優游的魚兒，還有流動的水草、泡泡和螃蟹等生物。

新北市社會局舉辦「愛在畫中」巡迴展覽，今年邁入第21屆，即日起至6月底，124位身心障礙者的得獎作品，將於致理科技大學藝文中心展出。

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