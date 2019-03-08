自閉兒中一中畢業考上大學 家屬盼社會多關懷愛奇兒

2019-03-08 22:22

〔記者蔡淑媛／台中報導〕愛奇兒（Angel）是天使心家族基金會稱呼身心障礙孩子的美麗稱號，基金會與台中市府今天宣布10日起舉行336愛奇兒週，希望更多人關懷身障家庭、照顧小天使，擁有自閉兒的林媽媽也分享經驗，從徬徨、瞭解、對立到一路陪伴就學，兒子不但台中一中畢業、考上大學，也完成職訓的心路歷程。

生命真得得充滿驚喜的禮物！林媽媽說，丈夫從小唸資優班，當時看到長子小喆特別活潑、聰明，充滿期待，2歲半時發現小喆好像聰明過了頭，叫他不理、眼神也不看人，連媽媽也叫不好，就醫確診有高功能自閉症。

林媽媽說，當時無法接受孩子罹病，充滿恐懼、擔憂，四處就找醫想找不同的診斷，小喆4歲才會說話，從小惹禍、不與人溝通、情緒易失控，連走在路上也會突然去搶陌生人的東西，一度不敢帶孩子出門，也不知道如何帶他，後來重新接觸宗教，心靈有依靠，也在醫師的建議下接觸早療，逐漸打開心門，願意與人溝通。

林媽媽說，小喆智力正常、學習力強，就讀小三時，她懷孕第3胎流產，小喆竟然拿出繪本安慰她「媽媽，謝謝妳，我要送妳禮物！」打開書念「謝謝妳生下我……」，讓她淚崩，在多年的付出下，兒子是能感受家人愛和關懷，並且用愛回應。

小喆後來唸普通國高中，考上台中一中，對資訊工程很有興趣，也考上大學，後來選擇先在職訓局受訓網路程式訓練，再決定是就職或繼續升學。

林媽媽說，現在小喆能工作，也願意公開表演、樂在其中，遇到挫折時不再像以前會抓頭髮或想衝去跳樓，越來越快樂、懂得面對生活，會說「媽媽，妳抱抱我。」也會跟家人分享他內心的世界。她說，陪伴兒子過程中，一家人學習許多、關系更親密，也希望社會能多認識愛奇兒，更有同理心，營造友善環境

今年社會局與基金會舉辦「336愛奇兒週」，由唐寶寶小柔送上親手做的布包給副市長楊瓊瓔，呼籲市府、公車、飲料小吃業者配戴友好天使徽章響應，表示對身障家庭的關懷，16日在將豐富公園舉辦愛奇兒家庭日活動。

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