自爆家有怪怪自閉兒 柯P提「5個互相」籲了解共融

2019-04-02 22:00

〔記者沈佩瑤／台北報導〕今天是402世界關懷自閉症日，全球的地標性建築都會點亮藍燈、繫上藍絲帶，表達對自閉症的支持，包括美國白宮、法國艾菲爾鐵塔、英國倫敦眼、日本東京鐵塔、北京水立方、杜拜帆船飯店等，總統府今年也加入響應行列，台北101更首創以跑馬燈方式力挺。中華民國自閉症基金會晚間在台北市政府前市民廣場舉辦「2019年世界關懷自閉症日─看見光，找到愛」活動，台北市長柯文哲出席響應。

柯文哲致詞時談到，自閉兒外觀看不出來，因為主要是情緒和心理的障礙，但只要能互相了解，就能溝通，他還透露，其實自己家就有自病症兒，求學沒有問題，但看起來就是怪怪的，不過卻被人吐槽說：「你也看起來怪怪的啊！」引發現場一片笑聲。

柯文哲說，他常說「5個互相」，後來發現適用在每一個場合，如果能夠了解自閉兒，知道怎麼跟他相處，就算覺得怪怪的，也能互相諒解，他也期盼自閉症在台灣可以跟大家快樂在一起，證明台灣是個共融的社會。

台北市客委會主委徐世勳以行動相挺超過20個年頭，今天也到場表達支持，他談到自己一進入台大，就加入服務自閉症兒的社團，多年來感受到台灣社會對自病症兒有很大的轉變，但還有很多需要一起做的，大家一起加油。

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