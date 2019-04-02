愚人節玩笑？柯文哲：我是全台黑暗政治中最光明的地方

2019-04-02 12:41

〔即時新聞／綜合報導〕近來網路聲量下滑，自認遭到邊緣化的台北市長柯文哲昨（2）日愚人節時開直播，15分鐘的直播中鏡頭對著空無一人又昏暗的市長桌，期間椅子還自己轉了幾圈，最後柯文哲出場後談論晨會時討論市政報告，最後還稱自己市長辦公室的位子是：「這是全台灣最光明的地方」、「黑暗的政治當中最光明的地方」。

昨晚柯文哲臉書打開直播，然而鏡頭卻對著空無一人又昏暗的市長桌，桌上十分凌亂，有令旗、花生、自畫像塗鴉、書本、公文，甚至還丟了幾雙襪子，3000多人湧入後丈二金剛摸不著頭緒，更扯的是直播開了15分鐘，期間椅子還自己轉了幾圈，無厘頭的節目效果反而讓網友想看到最後，搞清楚在玩什麼把戲。

15分鐘後，柯文哲才一臉意興闌珊地回到位子上，一旁訪問他的則是北市副發言人柯昱安，柯文哲表示，為了要讓各局處都能報告，今早會議開到10點半，今後不排除延長開會時間，大部份開會時間也都是討論市政報告的內容，同時也得做預演，重點報告過去半年的施政紀錄。

柯昱安問，許多網友都很好奇柯文哲都在這環境下辦公到幾點回家，昏暗的環境對眼睛真的好嗎？柯文哲表示自己大概都10點回去，而且事實上沒有任何證據指出「燈光昏暗與近視有關係」，柯昱安則表示：「你不要教壞小孩」。

最後，柯昱安要柯文哲對大家說聲愚人節快樂，想不到柯文哲反回：「好啦愚人節快樂，啊愚人節有什麼好快樂？」，柯昱安最後對觀眾表示，希望剛剛在昏暗環境裡的小玩笑沒下到大家，柯文哲卻又脫口而出：「這是全台灣最光明的地方」、「黑暗的政治當中最光明的地方」

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