老師一句話 讓自閉兒拔河隊霸氣拔得3連霸

2019-03-23 23:08

〔記者王捷／台南報導〕一年一度的台南扶輪社身心障礙比賽，今天出現了一支3連霸的隊伍「小永福星星幫」，由罹患自閉兒組成的永福國小拔河聯隊，由於老師當初鼓勵的一句話：「抓著繩子、向後逃跑」，讓這群小朋友開心的投入這項比賽，也讓隊伍這次在國小組又獲得全市冠軍，完成3連霸。

「星星幫」其實是3個國小組成的聯隊，10名小選手中，永福國小特教生佔多數，另外還有協進、博愛國小的自閉症學童，這次是「星星幫」特教學生3連霸，讓師生都很興奮，明年還想要贏下去，尤其是特教老師，希望比賽能讓學生體會，平時的努力雖然辛苦，但一樣有收穫。

永福國小自閉巡迴班賴育誠老師說，運動能訓練特教學生專注、培養學生團體生活，但訓練的過程很辛苦，尤其自閉症學生的理解與溝同能力與一般人不同，第一次比賽時很怕學生氣餒不練習，因此幾位特教老師在3年多前比賽時，想了一句簡單的話「抓著繩子，向後逃跑」，沒想到「逃」到了3面冠軍金牌，希望這次獲勝能讓學生更有自信！

今年扶輪社身心障礙者拔河比賽，參加隊數共有15隊，約有200名選手與教練參賽，分為智能公開組、聽障公開組以及智能國中組與國小組。國小組由永福國小「小永福星星幫」獲勝，國中組由延平國中隊奪冠。智能公開A組第一名是「鴻佳不倒翁隊」、B組是「瑞復元氣小子隊」；聽障公開的兩組第一名都由「台南市聽障體育運動協會雄鷹隊」包下。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/