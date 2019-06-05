15例本土性登革熱都在高雄 蘇貞昌：請韓市長多加油

2019-06-05 11:16

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕高雄市登革熱疫情持續延燒，行政院長蘇貞昌今日出席台鐵局鐵路節慶祝大會前受訪，蘇貞昌表示，今年至今本土性登革熱，已有15個個病例，且統統發生在高雄，尤其當中14個還是最近10天發生，可見登革熱疫情非常集中且嚴重；再次提醒高雄市長韓國瑜，中央答應給高雄市執行登革熱防疫計畫的專用補助款有800餘萬，但到現在還用不到4分之1，請韓市長要多加油，中央一定會全力支持。

針對昨參加活動時，看見舞獅團的布條寫著中華台北，蘇貞昌說他不是生氣，而是嘆氣，台灣走不出去，在奧運場合被迫用中華台北已經很無奈，自己國人同胞在國土裡面，盡量用中華民國、台灣兩個都很好，不要去用在外交國際場合上，被迫不得已的名稱，希望大家注意，就不會被中國得逞。對於該布條是該團去年11月出國表演，回來後用相同的布條，蘇貞昌說，出國迫於被中國壓迫的無奈，但回國就要注意這是我們的國家。

媒體詢問，民進黨獨派將開記者會批民進黨初選制度、李遠哲昨說希望總統蔡英文知所進退，蘇貞昌表示，台灣好的地方就是能有自由、民主，不會被坦克車壓過，大家都能來表達自己的意見；這是大家多少年來努力的成果，也是政府堅持要守護台灣，不要被中國併吞最大的道理所在。

針對詢問今天於臉書PO文，為何透過動畫影片模式，呈現3年來清查不當黨產，公告撤銷威權統治時期有罪判決，推動年金改革，遵守公投落實婚姻平權，讓台灣更包容彼此、尊重多元的成果。蘇貞昌表示，政府要將為人民做什麼事的訊息向人民報告，盡量要引起大家注意，用童年回憶樂趣等也能引起注意，最重要的就是政府努力做事，希望人民支持。

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