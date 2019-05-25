月費1萬2 基隆首家公共托育家園登記抽籤

2019-05-25 10:10

〔記者俞肇福／基隆報導〕好消息！基隆市家有0至2歲嬰幼兒的父母親請注意！基隆市首家社區公共托育家園7月起，開始收托0至2歲嬰幼兒12名，政府還給予托育津貼，即日起受理登記至6月6日止，6月11日抽籤，有需要的家長別錯過。

基隆市政府為提高生育率，利用中正國小校園的閒置空間，以公私協力模式開辦首家社區公共托育家園，社會處長吳挺鋒表示，環境規劃及設施都是經過專業設計，期盼透過有經驗的托育團隊，提供安全舒適的優質照顧空間，讓家長安心送托，未來會陸續再找其他校園開辦。

位於中正國小內的中正社區公共托育家園委由社團法人中華婦幼健康促進發展協會承辦，是基隆市首家社區公共托育家園，做為未來基他社區開辦的示範點，期望透過有經驗的托育團隊，提供安全舒適的優質照顧空間，讓家長安心送托，願意多生小孩。

托育家園由兩間教室打造而成，環境規畫及設施都是經過專業設計，內部規畫有自由探索的遊戲區、塗鴉區、用餐區、睡眠區等多元空間，整體空間開闊，幼兒都能自在爬行走動、玩教具看書等；為了方便嬰幼兒使用，洗手台、馬桶都是專為小朋友量身打造。

中正社區公共托育家園7月開始入托，由4名托育人員照顧12名0至2歲幼兒，平均1名托育人員照顧4位0至2歲幼兒；家園申請收托條件為幼兒及父母需有一方設籍基隆市，每名幼兒每月收費1萬2000元，家長另可依家庭類型獲得3000到7000元不等的托育補助。

中正社區公共托育家園目前開放預約參觀及申請，電話24286048，地址：基隆市中船路36巷4號，詳情可上網查詢。

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