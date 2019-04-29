幼教接地氣 黃昆輝倡5歲義務教育／調查顯示 逾8成民眾支持國教向下再延伸一年

2019-04-29

〔記者林曉雲／台北報導〕台灣受少子化威脅，政府力推五歲幼兒免學費及幼教公共化政策，但前總統府資政黃昆輝教授昨天呼籲，政府此時應接續推動國教向下再延伸一年，五歲幼教義務化符合民調八成家長的期待，將是「百分之百最接地氣」的教育政策。

黃昆輝教授教育基金會昨舉辦「五歲幼兒教育義務化全面實施」座談會。基金會董事長黃昆輝表示，五歲幼兒教育義務化政策，倡議很久卻遲未能落實；一九八四年政府提出學制改革案時，即主張把五歲幼童納入義務教育範圍，一九八八年第六次全國教育會議，也倡議「國教向下延伸一年」。

基金會去年民調顯示八十一．七％民眾支持五歲幼教義務教育；亞洲大學盧美貴教授昨公佈今年最新問卷調查也顯示八十一．八％民眾支持。

歐美已納入 政策可望提高生育率

根據兒童發展心理學研究，現代兒童營養豐富，早熟快，加上環境文化刺激豐富，學習力強且知識增多，應要提早學習。黃昆輝指出，歐美國家早就把五歲納入義務教育，GDP年均所得在台灣之下的亞洲國家也已採五歲幼兒教育義務化，「為什麼台灣不可以？」

黃昆輝認為，要倡導公平正義的價值，教育機會均等落實非常重要，針對目前的公私立幼兒園之落差，透過義務化政策，可減少不公平。他直言，少子化起於父母生養不起孩子，生育率可因此政策提高。

曾任教育廳長、內政部長的黃昆輝指出，目前實施的五歲免學費及私幼公共化政策，不足以全面提升幼教品質，但已為幼教義務化鋪好了路，教育部應儘早成立五歲幼兒教育義務化推動小組，讓「百分之一百最接地氣的政策」早日上路。

教部：三大策略擴大公共化教保

教育部國教署回應，如將五歲幼兒學前教育納入國小義務教育，涉及整體教育制度變革，且現有教室數無法滿足一個年齡層幼兒就學所需，也恐排擠二至四歲需要協助幼兒優先入園的權益。

國教署表示，現階段先以擴大公共化教保服務為推動方向，為未來義務教育年限向下延伸奠基。為達成二到五歲幼兒全面照顧目標，以擴展平價教保服務及減輕家長負擔兩大重點，並以擴大公共化供應量，建置準公共機制及發放育兒津貼三大策略推動。

公共化部分，教育部以國小「校校有幼兒園」為原則，八年內（一○六到一一三年）增加公共化幼兒園三千班，可多提供八萬六千個幼兒就學機會，讓公共化的供應量在一一三學年度，至少達到二十六萬九千人。

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