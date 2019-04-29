學者：國教延伸 不致造成財政負擔

2019-04-29

〔記者林曉雲／台北報導〕推動五歲幼兒教育義務化，需要增加多少師資、設備和經費？亞洲大學幼教系講座教授兼人社院院長盧美貴表示，依研究，估需增加一萬個幼教師及師資薪水四十二億元，另估增加一千間教室及廿九億元經費，但對比教保公共化的四三五億元，她認為只要加以調整分配，不至於造成政府財政上難以負擔。

清華大學副教授孫良誠表示，研究針對近三千位民眾施作問卷調查，對實施五歲幼兒義務教育，八成以上認為政府應負起更多照顧幼兒的責任，此政策可實踐教育公平的理想，且可提升幼教品質；近六成認為有助提高年輕人生育意願。

盧美貴表示，全國公私立幼兒園有六千多所，公私幼比例是四比六，多數集中六都，但以新北市和台北市首善之都為例，公幼普及率不高，新北市二成六，台北市二成二，想進入公幼就讀要擠破頭。

盧美貴估算，五歲義務教育須增一千間教室，教育部可盤點國中小閒置空間因應；師資估須增一萬個幼教師，且為提高幼教品質，應從目前的一教一保（一班配一個幼教師和一個教保員），改回到二師（兩個幼教師），她希望公私幼大團結，透過一個機制納入私幼，亦有助於五歲義務教育政策推動。

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