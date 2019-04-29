5歲義務教育 菲、越已實施 泰國擴至4歲

2019-04-29

〔記者林曉雲／台北報導〕學者研究他國情況發現，不僅歐美先進國家實施五歲幼兒教育義務化，開發中的國家也積極實施五歲義務教育，例如泰國、越南、菲律賓，東歐的匈牙利、波蘭，以及中南美洲的阿根廷和秘魯等國家。

亞洲大學教授盧美貴和清華大學副教授孫良誠、台灣首府大學助理教授黃月美，共同進行五歲幼兒教育義務化全面實施的研究，比較各國發現，法國今年開始義務教育向下延伸至三歲，荷蘭、英國、比利時、加拿大均實施五歲義務教育，美國是五歲免費教育，是否為義務教育則由各州決定。另中東的以色列也是實施五歲義務教育。

學者再以人民年平均所得GDP為標準比較，台灣GDP約新台幣七十三萬元，GDP在我國之下的亞洲國家都已實施五歲義務教育，例如菲律賓、越南、汶萊等，泰國義務教育甚至是從四歲開始。

盧美貴表示，他們的研究發現東歐的匈牙利、波蘭；中南美洲的阿根廷、秘魯也是五歲義務教育，顯見國教向下延伸到五歲，是國際的共同趨勢。

黃昆輝教授表示，目前台灣私幼好壞差很大，公私幼之間的資源亦落差很大，有些弱勢孩子因此輸在起跑點上。推動五歲義務教育是讓五歲幼童接受相同的教育品質，提高學習效果， 對小孩人格形成也很有幫助。

韓國從3歲開始實施

他舉韓國為例表示，五歲義務教育是包括五歲幼童強制入學，對於教師配置、學習內容和教學設備等均有一定標準的要求。韓國二○一○年通過幼兒教育法實施五歲義務教育，二○一二年再加碼從三歲開始實施義務教育，台灣有必要儘快實施五歲義務教育，以迎頭趕上各國。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/