大葉高島屋停車場變商場 吳靜怡：蔣萬安苛刻罷團、小心呵護財團

台北市長蔣萬安。（資料照）

2025/03/07 09:46

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北市士林區大葉高島屋百貨，將位於5樓停車場變更為商場，引發京華城案翻版疑慮。對此媒體人吳靜怡表示，蔣萬安對罷免團體超級苛刻，從未對警察跟蹤、店家查水錶開記者會，但萬安市府居然對財團小心呵護，開記者會還亂帶方向，還拿一個高雄立委來擾亂視聽。

針對大葉高島屋爭議，台北市政府昨（6）日表示，通過的變更方案不是以往的方案，而是改以共用設施的面積計算，經確認合法性、再依程序完成使用執照變更，與「京華城」一案完全不同。

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吳靜怡在臉書PO文表示，「蔣萬安！你派七個局處查罷免店家，大葉高島屋這麼大棟！到底稽核過了沒？再三強調，大葉高島屋是蓋在停車場用地，那座大大的建築物是跟台北市政府簽訂停車投資契約為前提才誕生的！最基本結構的比例，就是停車場佔百分之七十，商場佔百分之三十，請問蔣萬安市長，現在的停車場佔比多少了？建築物本體都沒變，居然可以多出一層樓是商場，你可以教教我發生『省魔術』？」

吳靜怡指出，蔣萬安對待公民團體遭受惡意檢舉，相當勤奮的派出七個局處，這表示萬安很懂稽查，請問萬安，「大葉高島屋相關實地查核的資料在哪裡？昨天記者會，都沒看到稽核大葉高島屋商場樓地板面積的公文，難道你允許台北市政府閉著眼睛就能確定一切符合商場內的樓地板面積？」

吳靜怡直言，蔣萬安對罷免團體超級苛刻，從未對警察跟蹤、店家查水錶開記者會，但萬安市府居然對財團小心呵護，開記者會還亂帶方向，還拿一個高雄立委來擾亂視聽，真有你的！

台北市士林區的大葉高島屋1994年開業，至今已長達31年歷史。（資料照）

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