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    高雄輕軌這班車停太久? 乘客:司機員睡著了

    高雄輕軌1班列車在C13駁二蓬萊站停靠太久?乘客好奇往駕駛室探望，發現司機員在座位上睡著了!（記者王榮祥攝）

    高雄輕軌1班列車在C13駁二蓬萊站停靠太久?乘客好奇往駕駛室探望，發現司機員在座位上睡著了!（記者王榮祥攝）

    2025/03/07 10:15

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄輕軌1班列車在C13駁二蓬萊站停靠太久?乘客好奇往駕駛室探望，發現司機員在座位上睡著了!司機員後來甦醒趕緊發車，但前後延遲約9分鐘；高雄捷運公司調查，該司機員因身體不適，服藥後精神不濟，對此會有相對應考核懲處。

    本案發生在3月4日上午9:50，在C13駁二蓬萊站，當時列車進站，乘客上車後，發覺列車一動也不動，走向駕駛室一看，驚覺司機員疑似睡著了。

    乘客擔心司機員情況，趕緊至月台向其他工作人員反映，司機員稍後醒來，並再度啟動列車，前後延遲約9分鐘！

    高捷說明，該司機員因為身體不適，有服用醫生指定藥物，致使精神不濟，後來經過行控中心提醒，確認狀況後恢復駕駛任務，後續行控中心指派其他司機員接手更替。

    高捷指出，精神狀況不好時，司機員應該要主動回報，由管理人員判斷是否適合上車，針對此部分會有相對應的考核懲處。

    高雄輕軌司機員總人數85人、採輪班制，每天約需55人出勤，如果司機員是在上車前就有感覺到身體不適，應主動先向管理人員說明，管理人員會評估司機員狀況，以更替駕駛為優先；如果是在上車後有突發狀況，基本上會請列車停在指定車站，行控中心會通知車班派員前往更替。

    高雄輕軌司機員因服用醫師指示用藥、精神不濟在座位上睡著了，致使列車停駛９分鐘，圖為輕軌駕駛室。（記者王榮祥攝）

    高雄輕軌司機員因服用醫師指示用藥、精神不濟在座位上睡著了，致使列車停駛９分鐘，圖為輕軌駕駛室。（記者王榮祥攝）

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