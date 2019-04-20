老幼同樂共融 林右昌：基隆公托比例全國第一

2019-04-20 13:39

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市政府今天舉辦「嬤公孫憶童趣」基隆親子館暨祖孫館聯合宣導活動，數百人一同體驗童玩遊戲、美味古早味小吃及祖孫相聲表演，場面熱鬧，市長林右昌說，基隆幼托照顧是全國第一，無論公幼或非營利幼兒園，公共托育比例是全國最高，現已超過50%，大幅降低家長負擔。

今天活動現場結合各區親子館、基隆祖孫館、居家托育中心、身心障礙福利中心、衛生局及社福單位設攤，讓大小朋友體驗童玩遊戲、美味古早味小吃及祖孫相聲表演，提供民眾各項托育諮詢、親子館資訊，親子玩得不亦樂乎，歡笑聲不斷。

林右昌指出，基隆親子館的建置速度算蠻快的，4年內已經佈建6館，最後一間的信義區親子館場地找到了，將在今年建置，7個行政區都有親子館，他始終有一個想法，就是政府不管花多少資源，錢花在小朋友身上，永遠都不會浪費，投資下一代是最好的投資，歡迎大家善用親子館，未來也規劃朝區內生活圈方式建置，市民享受更貼心的設施與服務。

立委蔡適應也說，基隆有全國第一座祖孫館，各區也有親子館，民眾可以多利用，善用這麼好的資源。社會處長吳挺鋒表示，2016年起規劃各區親子館輪流辦理聯合宣導活動，連結各區資源，讓更多市民了解「友善托育、一區一親子館」的資訊，善用托育資源，減輕青壯年照顧負擔，讓年輕人可專心就業，願意生養，朝友善托育的幸福城市邁進。

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