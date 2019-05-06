新莊思賢、豐年公托啟用 侯友宜承諾公托倍增

2019-05-06 13:19

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市長侯友宜今天出席新北市第61、62家的新莊思賢及豐年公共托育中心聯合開幕活動，並宣布「公托倍增」計畫啟動，宣示今年一定會達到成立10家公托中心的目標。

社會局長張錦麗說，新莊思賢國小、豐年國小的公共托育中心各收托45名0至2歲的嬰幼兒，即日起至5月12日中午12時止，開放2017年5月21日以後出生者登記，如登記超過收托名額，將於5月14日上午10時辦理公開抽籤。

侯友宜表示，新北市運用各種閒置空間來推動公托，不另新蓋建物，利用學校的餘裕空間就有28家，持續推行「新十二年國教」，從公托、幼兒園到國小，讓0至12歲不同年齡層的孩童在校園中互動學習。

侯友宜表示，新北除了62家公托，加上126家合作聯盟的私托，共188家公共化服務，以及居家保母系統，使新北市的家外托育率達到34％，高居全國第一。

受委辦的中華兆陽文教發展協會理事長陸怡然說，2家公托都採用蒙特梭利教學，以類家庭方式鼓勵孩子動手做，附設的親子館也各有特色，思賢打造成「HAPPY樂園」，設有探索與創意樂園館，以音樂森林敲打牆為主題；豐年則打造「地球村－動物園」，主題為動物、環境保護環保等地球村的概念為主題。

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