市長人呢？豪雨農損高雄最嚴重 農委會勘災獨缺韓國瑜

2019-05-21 19:45

〔記者簡惠茹／台北報導〕5月17日起受豪雨影響，造成各地農業災情，昨天雨勢南移，中南部豪雨成災，農委會今天最新統計，以高雄受損最嚴重，農產損失共1506萬元，其中水稻受損已達1400萬元，今天農委會主委陳吉仲到高雄美濃勘查災情，但是現場卻不見高雄市長韓國瑜或市府農業局長到場，韓國瑜得知農委會會勘後，還稱在北農時陳吉仲就很喜歡來，可能「月亮跟著禿子走」。

農委會主委陳吉仲今天上午先陪同行政院長蘇貞昌，到桃園市了解農作物受損情形，當時桃園市長鄭文燦及立法委員陳賴素美、蔣絜安都現身為農民爭取權益，下午陳吉仲再到高雄美濃勘查水稻災情，立委邱議瑩與美濃農會總幹事鍾清輝等人皆出席，卻不見韓國瑜或高雄市農業局長。

今天下午韓國瑜被媒體詢問陳吉仲到高雄勘災，韓回覆，以前在北農時，陳吉仲也樂意到北農，好像他到哪陳吉仲都很喜歡來，媒體再問一次是否覺得陳有針對性？韓說：「我不曉得，可能月亮跟著禿子走吧。」

經農糧署、畜牧處彙整各直轄市、縣市政府查報資料，最新統計農業產物估計損失共3393萬元，各縣市受損情形，以高雄市損失1506萬元最大宗，占受損比例44％、南投縣損失765萬元，占23％、新竹縣損失572萬元，占17％，以及桃園市301萬元占9％。

農產品部分估計損失金額達2822萬元，農作物被害面積817公頃，損害程度24％，換算無收穫面積197公頃；受損作物主要為一期水稻，被害面積607公頃，損害程度25％，換算無收穫面積151公頃，損失金額1673萬元，其次為木瓜、西瓜、筊白筍及洋香瓜等。

農糧署表示，目前已公告辦理現金救助及低利貸款地區品項，包含桃園市觀音區、新屋區與新竹縣新豐鄉、湖口鄉、竹北市的香瓜、洋香瓜及西瓜，還有桃園市楊梅區的洋香瓜及西瓜，香瓜、洋香瓜每公頃現金救助7萬5000元，西瓜每公頃現金救助6萬元，呼籲農民趕快在5月29日前向受災地公所提出申請，其他受損作物和地區會陸續公告補助。

陳吉仲今天下午也在臉書發文指出，昨天一陣大雨，造成高雄美濃、旗山、杉林即將收成的一期稻作倒伏數百公頃，過去農民如果要申報災損，要等公所人員現勘拍照，在人力不足的情況下，農民往往要等上數十天，這個時節農民正在忙收割，如何能把稻作一直留在田裡？等到人來了，稻子也發芽了，因此這次馬上就安排了農試所的無人機進行空拍，這也是制度上首創，無人機空拍的圖資，可以作為農民申報災損的依據。

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