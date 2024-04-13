高雄首辧8至15層大樓公安申報缺失改善補助 最高補助20萬

高市工務局今年首次辧理8至15層住宅大樓「公共安全檢查缺失項目改善補助」。（記者葛祐豪攝）

2024/04/13 08:52

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高市工務局今年首次辧理8至15層住宅大樓「公共安全檢查缺失項目改善補助」，只要在11月1日受理截止前，將申報缺失全數改善完成並取得查核合格通知書，每件最高補助20萬元。

高雄市工務局長楊欽富表示，依據工務局111年公安申報檢查結果統計顯示，大樓共用部分提改善計畫書的缺失態樣，以安全梯的防火門損壞、安全梯設置門檻或使用易燃材料裝潢等項目最常見。

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為協助大樓儘早改善完成，針對上述缺失項目，高雄市工務局今年首次辦理缺失改善補助，希望能提升住宅大樓公共空間的防火避難設施安全使用。

工務局表示，本次補助費用是依實際需要，分項單價覈實補助，4項改善項目合計最高補助20萬元；各項缺失改善補助單價分別為:安全梯的防火門損壞更新每樘最高補助1.5萬元、門弓器及門把等五金配件更換，每樘最高補助1千元、門檻拆除或施作斜坡每處最高補助1千元、安全梯拆除易燃材料每案最高補助1萬元。

補助對象為大樓管委會或管理負責人，補助資格為8至15樓住宅大樓，於今年11月1日受理截止前，已辦理公安申報且將申報缺失全數改善完成，並取得「查核合格之申報結果通知書影本」，都可向工務局提出申請補助。詳洽07-3368333北高雄轄區分機2418至2422、南高雄轄區分機2423至2427各轄區承辦人。

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