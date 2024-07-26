桃市蘆竹誠聖宮歡慶關聖帝君聖誕 健走、園遊會、團拜大典接力登場

誠聖宮舉辦公益園遊會等關公文化節系列活動，喜迎關聖帝君聖誕。（誠聖宮提供）

2024/07/26 12:02

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市蘆竹區誠聖宮關公文化節系列活動，「關公有愛」健走與園遊會分別於明天（27日）上午8點、下午3點登場，28日則有「喜迎過頭媽擲爐主慶典」、「神禧夜巡遶境」，以及29日的關聖帝君團拜大典等，擔任主委的桃園市議員劉勝全說，喜迎關聖帝君的聖誕，誠聖宮推出多項公益活動來祝壽，盼能讓民眾同沐神恩，促進社會更美好。

每年農曆6月24日是關聖帝君聖誕，今年是國曆7月29日，劉勝全說，誠聖宮舉辦系列活動為關聖帝君祝壽，27日上午8點有公益健走、上午10點推物理治療師健檢、下午3點起是公益園遊會，其中園遊會部分，民眾只要捐出5張發票或100元，就能兌換150元園遊券，而公益所得則將全數捐給慈善機構。

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28日上午7點是喜迎過頭媽擲爐主慶典、下午2點有神禧夜巡遶境活動，蘆竹警方表示，神禧夜巡遶境將三民路、南竹路、光明路等市區重要道路，屆時將有機動性交通管制，呼籲用路人配合。

劉勝全說，29日關聖帝君聖誕當天，還有上午7點的天赦日補運、上午8點誦經禮讚與梨園大戲，上午10點的關聖帝君聖誕團拜大典，歡迎民眾共襄盛舉，除為關聖帝君慶生外，也祈求闔家平安、風調雨順。

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