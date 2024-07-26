全國技能競賽新北姊弟檔雙奪金 新北最大贏家是新北高工

姊弟選手雙獲金牌，姊姊洪翎珊（左）獲青年組西點製作金牌，弟弟洪翊恩（右）獲青少年組商務軟體設計金牌。（新北市教育局提供）

2024/07/26 12:11

〔記者黃子暘／新北報導〕第54屆全國技能競賽於7月17日至20日在台北市南港展覽館登場，69職類共1031位選手同場競技，新北市教育局長張明文指出，新北市選手在青少年組共獲3金4銀6銅，另有3位第四名2位第五名及7位佳作，青年組共獲4金6銀8銅，以及6位第四名、3位第五名、5位佳作，總計57人獲獎，其中來自新北的姊弟檔選手洪翎珊、洪翊恩雙雙奪金。

教育局表示，新北高工為這屆競賽中新北市的大贏家，青少年組商務軟體設計職種連5屆金牌、網頁技術職種連4屆金牌、機械科連2屆獲青年組CNC車床金牌，模具科則是首次拿下模具職種金牌。

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教育局指出，新北高工資訊科選手洪翊恩獲青少年組商務軟體設計金牌，他回顧備賽歷程表示，自己投入了大量的時間和精力進行訓練，感謝資訊科師長指導；機械科選手周宥丞想感謝學長在備賽期間常常陪他到深夜12點，也常常繪製新題目給他練習，更感謝老師給他參賽機會、謝謝家人在最低潮的時候鼓勵他；為模具科奪金的選手林港熹說，他一直嚮往全國技能競賽，去年第53屆分區賽得到第四名，當時公告的題目雖然是他不會的題目，仍藉先前練習經驗完賽，取得決賽門票，他也領略到，成功路上最大敵人是自己，不畏懼才能成功。

教育局說，洪翊恩的姐姐洪翎珊表現同樣傑出，身為淡水商工餐飲管理科應屆畢業生的她曾是前年金手培訓的選手，這次參加青年組西點製作職種奪金，全家人都非常開心。

教育局補充，新北市推動三級培訓、6種技職競賽人才育成策略，透過各校選訓、基地訓練、技能觀摩、模擬競賽、延聘金牌教練及出國研習獎勵培育新北師生，另外市府於前年起推動青少年職種培訓，媒合技高學校共同培訓鄰近國中生，透過技能扎根在地就學，讓對技職教育有興趣的學子在培訓承辦學校用心培養下，預先從國中開始學習，以遍銜接技高。

新北高工機械科選手周宥丞獲CNC車床金牌，他想感謝學長在備賽期間常常陪他到深夜12點。（新北市教育局提供）

新北高工模具科選手林港熹（左）拿下模具職種金牌，他認為成功路上最大敵人是自己，不畏懼才能成功。（新北市教育局提供）

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