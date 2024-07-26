環團反對「以核減碳」：罔顧風險違反世代正義

環團全國廢核行動平台主張核三應該要如期延役。（記者楊媛婷攝）

2024/07/26 12:02

〔記者楊媛婷／台北報導〕氣候變遷委員會預計8月8日首度開會，其中可能討論核電議題，環團「全國廢核行動平台」今（26日）1表示，產業界提出的「以核減碳」是不切實際說法，也罔顧核安與核廢處理問題，並表示現有3座核電廠都已經老化，風險更高，並且若要重啟或讓核電廠延役等評估工程都要5年以上，更本無助2030減碳目標。

我國核三廠1號機將於明天屆滿40年依法停止運轉，2號機也將於明年5月17日停機，國民黨欲以立院多數修法讓核電廠延役，環團全國廢核行動平台批，核電廠老舊風險高，擁核者迴避核電廠是否耐震問題外，也無法處理核廢料，根本是不負責任、違反世代正義，並呼籲立院應該放棄修惡核安管制法規，應讓核三如期除役，綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣進一步指出，核電風險成本高昂，核廢料也無法處理，認為討論核電延役不切實際。

請繼續往下閱讀...

環盟委員林仁斌表示，核三廠下面有恆春斷層，並且運轉期間發生多起不良事件，並且台灣核電廠都蓋在軟質岩層上，如果台灣核電廠面臨日本福島地震的衝擊，後果將不堪設想，並且台灣地狹人稠，可能會使台灣直接滅亡，認為政客不該利用人民的健忘，試圖廢除非核政策，也表示國際趨勢根本就是在減少核電使用，即使是近年設置核能反應爐最多的中國，該國再生能源增加比例也高於核能。

對於國會意圖修法試圖讓核電廠延役開巧門，「媽媽氣候行動聯盟」秘書長楊順美則表示，核一廠已實質除役，很多發電設備、電塔都已搬移，設備也多年沒有維護，而核二廠兩部機組也無法繼續運轉，經濟部部長郭智輝日前也公開表示，核三廠要延役須先停機更換設備，能否在2030年完工啟用都存疑，顯見現有3座核電廠對2030减碳目標可能毫無幫助。

「地球公民基金會」副執行長黃靖庭指出，依7月電力供需報告，台灣目前電力供給規劃至2030年前，夜間備轉容量率大致都有10%以上的水準，無所謂「缺電」，在野黨日前在立法院使用缺電謠言恐嚇社會大眾是踐踏科學、理性、務實的說法，她也進一步表示，國家氣候變遷對策委員會副召集人童子賢、顧問李遠哲等主張核能延役可以淨零滅碳，是不切實際、緩不濟急的說法，核能延役的評估與機組更新至少需5到10年，這意味著2030年前一度核電都不可能發得出來，核三廠電力低貢獻又有高風險，除役只是剛好而已。

全國廢核行動平台表示，再生能源發展與節約能源是未來之道，政府已有具體可行的減碳方法與淨零轉型路徑，不需要「以核減碳」，也重申無法理解國家氣候變遷委員會為核要討論核電，堅決反對使用核電減碳。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法