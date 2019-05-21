豪雨重創瓜農 蘇揆：最快最優最寬方式補助

2019-05-21 15:59

［記者許倬勛／桃園報導］受外海劇烈對流移入影響，瞬間強降雨無法宣洩，桃園農業損失面積達96.63公頃，新屋區就有40多公頃，以哈密瓜、西瓜、香瓜為大宗，行政院長蘇貞昌在市長鄭文燦陪同下，前往新屋區、觀音區勘災，蘇揆強調，希望以「最快、最寬、最優」方式補助農民不致血本無歸，且迅速恢復再次收成。

「只差十多天就要收成了！」瓜農莊育來說，今年哈密瓜品質好，果形渾圓飽滿、網紋均勻，可望賣出好價錢，怎料天公不給面子，一場大雨讓3甲子的瓜果泡在水中，幾乎全部腐壞，粗估損失120萬元，血本無歸。

蘇貞昌穿上雨鞋親下瓜田勘災，認真端詳受損瓜果，頻說：「實在太可惜了！」蘇揆強調，強降雨狂轟全台，各地農損頻傳，讓農友欲哭無淚，政府將以「最快、最寬、最優」方式補助，也拜託全國人民買台灣瓜果，一起增加農民收益。

根據桃市農業局統計，目前各公所通報農業損失面積達96.63公頃，農損作物以西瓜災損最為嚴重，受害面積達49.43公頃，其中觀音區種植面積30公頃、新屋區12公頃、蘆竹區4.63公頃、楊梅區1.5公頃；其次為哈蜜瓜11.15公頃，集中在新屋區、面積達10公頃，楊梅區只有0.15公頃。

鄭文燦表示，由於西瓜、哈蜜瓜、香瓜等傍地而生的作物，遇泡水容易腐壞，農委會於19日公告觀音區、新屋區、楊梅區為現金救助地區，其中哈密瓜、香瓜每公頃救助7萬5千元、西瓜每公頃6萬元，為了防止延遲性災害，農民可延至29日提報。

此外，農民可向各地農會申請有機質肥料每公頃1萬2千元，微生物肥料及生物防治資材每公頃各5千元補助，市府也考慮以特別救濟金加碼補助額度，讓農民度過難關，不致血本無歸。

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