豪雨全台農損逾3000萬 水稻木瓜最嚴重

2019-05-21 17:11

〔記者簡惠茹／台北報導〕5月17日起受豪雨影響，造成各地農業災情，昨天雨勢南移，中南部豪雨成災，農委會今天最新統計，農業產物估計損失共3393萬元，以水稻、木瓜、西瓜、筊白筍和洋香瓜受損最嚴重。

經農糧署、畜牧處彙整各直轄市、縣市政府查報資料，最新統計農業產物估計損失共3393萬元，各縣市受損情形，以高雄市損失1506萬元最多，占受損比例44%、南投縣損失765萬元，占23%、新竹縣損失572萬元，占17%，以及桃園市301萬元占9%。

農產品部分估計損失金額達2822萬元，農作物被害面積817公頃，損害程度24％，換算無收穫面積197公頃；受損作物主要為一期水稻，被害面積607公頃，損害程度25％，換算無收穫面積151公頃，損失金額1673萬元，其次為木瓜、西瓜、筊白筍及洋香瓜等。

農糧署表示，目前已公告辦理現金救助及低利貸款地區品項，包含桃園市觀音區、新屋區與新竹縣新豐鄉、湖口鄉、竹北市的香瓜、洋香瓜及西瓜，還有桃園市楊梅區的洋香瓜及西瓜，香瓜、洋香瓜每公頃現金救助7萬5000元，西瓜每公頃現金救助6萬元，呼籲農民趕快在5月29日前向受災地公所提出申請，其他受損作物和地區會陸續公告補助。

行政院長蘇貞昌在農委會主委陳吉仲、桃園市長鄭文燦及立法委員陳賴素美、蔣絜安及地方民意代表等陪同下，今天趕赴桃園新屋區、觀音區等地，關心農作物受損情況，並指示儘速協助受災農民恢復生產。

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