國會明後2天法案大清倉！ 賴中強列9大疑案籲各界注意

經民連智庫召集人賴中強今日在臉書發文列出，本次院會討論事項排審51個議案中的9大疑案，呼籲各界注意。（資料照）

2024/07/14 12:39

〔記者林哲遠／台北報導〕立法院本會期將在16日休會，明後2天將為本會期最後2次院會，朝野整備議案清倉攻防，經民連智庫召集人賴中強今日在臉書發文指出，本次院會討論事項排審51個議案，並列出具有高度爭議的9大疑案，呼籲各界注意，包含「花東快速公路建設特別條例草案」、「NCC組織法修正草案」、「四零三震災重建條例草案」、「證券交易法第14條修正草案」等。

賴中強指出，經檢視討論事項51個議案，至少有9個是具有高度爭議的，呼籲各界密切注意，9個法案共分為4類。他列舉，第1類「民主倒退法案」，包含45案，「花東快速公路建設特別條例草案」，國民黨團總召傅崐萁不聽環團對花東交通參條例的警告，這次單押花東快。

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賴中強續指，第34案「NCC組織法修正草案」。前次朝野協商，國民黨已同意撤回已被大法官釋字613號解釋認定違憲的依政黨比例決定委員或提名委員會人選，但國民黨、民眾黨仍堅持將修正案送交院會表決。這包括黃國昌提案以公視模式產生新任委員，國民黨提案限制委員連任屆期，並刪除「新委員未產生、舊委員可延任」的過度條款，配合立院無理杯葛NCC同意權審查，將導致NCC正常運作癱瘓。

第2類重大負面衝擊法案，賴中強細數，第29案「四零三震災重建條例草案」、第30案「新住民權益保障法草案」陸配比照外配條款、第43案「電業法第49條修正草案」電價調整要國會同意；第46案恢復中國觀光，國民黨要求政府全面開放台灣觀光團組團到中國，以交換中國開放（福建省居民）到金門澎離島3縣觀光，各國國會通常在對外談判上扮黑臉，台灣的立法院卻是在給政府「創空」，要政府接受中國的不對等條件。

賴中強表示，第3類重大制度變革，社會討論不足，包含第41案「全民健康保險法修正草案」取消健保總額支付制，固定維持每點1元或0.95元，差額由政府編列預算支付。提案未指出增加重大支出的財政來源，違反財政紀律法；第51案「警察人員人事條例修正草案」，將警察、消防、海巡及移民官員退休年金最高所得替代率，不應適用公教年改比照軍人調高到所得替代率90%或95%，並且適用於退休之人員。

賴中強抨擊，第4類立法技術太差，訂了只會天下大亂、無法執行。第31案「證券交易法第十四條修正草案」中國國民黨提案修改證券交易法第14條，增列擴大鼓勵上市櫃公司為員工加薪，上市、上櫃公司年度盈餘應提撥一定比率，作為員工加薪，如果公司提撥稅後盈餘為員工加薪比例超過1％，超過部分扣抵當年營利所得額，可提高至150％。

他質疑，從文字來看，此法案根本不是法律，而是把新北市長侯友宜的政治文宣照抄成條文，國民黨內念會計的都死掉了嗎，那主席朱立倫主席算什麼。年度盈餘提撥一定比率「加薪」，難道不懂盈餘是歸屬於個別年度，而薪資是跨年度經常性支出嗎？將特定年度稅後盈餘10%，假設1000萬元，提撥作為員工加薪用，若明年沒有盈餘，後年再減薪回到今年薪資？

此外，賴中強批評，民眾黨也東施效顰提案相關版本，要求「上市、上櫃公司年度盈餘應提撥一定比率，作為員工加薪，前項一定比率，由主管機關會商勞動部訂定之。」民眾黨團總召黃國昌，要不要把提案，寄給康乃爾大學詹森管理研究院一年級的學生幫你看看？

賴中強最後提醒，第21案「陸海空軍懲罰法修正草案」多數條文照行政院提案通過，但第4條、第18條、第19條、第25條及第70條未能做成決議，要連同國民黨立委馬文君等3人所提修正動議一併表決。

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