朝野立委將赴美觀選 臨時會恐開不了

部分朝野立委已排定十九日將赴美觀選，召開臨時會的機率愈來愈小。 （法新社資料照）

2024/08/11 05:30

〔記者劉宛琳、陳政宇、施曉光、蘇永耀／台北報導〕立法院民進黨團二日函文立法院長韓國瑜，表達要在法定期程內，針對國家通訊傳播委員會（NCC）與考試院人事同意權進行協商，韓預計本週召集協商。不過，部分朝野立委已排定十九日將赴美觀選，在各黨沙盤推演下，召開臨時會的機率愈來愈小。

美國民主黨全國代表大會（DNC）十九日將在芝加哥登場，外交部循例邀請國內主要政黨派員參加跨黨派代表團赴美。

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國民黨推派五名成員分別為立委葛如鈞、邱若華、許宇甄，國民黨發言人楊智伃，以及國民黨駐美代表秦日新；民眾黨由立院民眾黨團總召黃國昌報名參與；民進黨推派立委王定宇和范雲、發言人韓瑩、新竹市前議員李姸慧、高雄市議員湯詠瑜出席。

由於部分朝野立委將赴美，這段時間若召開臨時會，參與開會的藍綠白席次恐有變化，將影響議案的表決情形。例如到美國的三位藍委至少廿六日才回國；另外，綠營原報名立委不止兩位，但因黨團提出臨時會需求，最後調整名單。

是否召開臨時會，部分黨團成員評估可能性已縮小。國民黨團書記長洪孟楷即說，黨團不會主動召開臨時會，民進黨團要開會就請先負責任的提出連署，否則一直放話非常沒意義。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，之所以要請韓國瑜召集黨團協商，是因朝野先前達成延會至七月十六日共識，也對臨時會處理人事案有默契，藍白應講清楚是否要開臨時會，而非問A答B。

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