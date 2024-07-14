立院會期末大清倉 綠營備戰爭議法案

藍綠備戰法案清倉攻防

2024/07/14 05:30

〔記者陳政宇、劉宛琳／台北報導〕立法院本會期定十六日休會，朝野整備議案清倉攻防，料將上演表決大戰。民進黨團盤點在野黨多項涉及肉桶、錢坑或違憲法案，例如全民健康保險法、四零三震災重建條例等，黨團將循議事程序全力阻擋，以防癱瘓政府運作，盼在最後一刻說服在野黨重新檢視內容。國民黨團昨天表示，民進黨執政八年通貨膨脹居高不下，萬物皆漲唯有薪水不漲，各產業都早已非常辛苦，這些修法就是要如實的反映民意。

國民黨團：如實的反映民意

朝野黨團決議明天加開院會清倉議案，同時由立法院長韓國瑜繼續召集黨團協商，藍綠白立委在多個議題戰場密集過招，而須待表決議案則於十六日集中處理。

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民進黨團總召柯建銘昨受訪列舉，「證券交易法第十四條條文修正草案」等同拿國庫稅收讓企業加薪，而「花東快速公路建設特別條例草案」、「全民健康保險法第六十二條條文修正草案」、「警察人員人事條例修正第三十五條條文修正草案」等皆有違憲之虞。藍白別以為國會席次過半就能為所欲為，這些毀掉國家的惡形惡狀，相信台灣人民都看得很清楚。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，在野黨的議案可概括幾種樣態，肉桶法案包括全民健康保險法、農業部應調整公糧收購價格案等，僅針對特定族群或受益者，卻影響國家整體財政；錢坑法案則有「四零三震災重建條例草案」、花東快特別條例等。

吳思瑤說，民進黨團將依照議事程序，能擋多少就擋多少，這些都是公共事務以及人民權利，「就算表決會輸，一定要很清楚，向社會傳達不合理、不可行之處」。

國民黨團書記長洪孟楷則指出，「健保點值」是賴清德總統選舉時的承諾，醫護人員辛苦血汗犧牲付出，如果健保點值修法，還要被民進黨政府惡意阻擋的話，這就是對不起醫護人員。而「花東快速道路特別條例」，民進黨團都說已經在規劃，執政黨規劃就可以，在野黨提出就不行？這是什麼樣奇怪的邏輯？

國民黨團並表示，「證券交易法」不涉及到國家預算運用，卻是能夠讓上市櫃公司增加為員工加薪的誘因和利基。至於「警察人員人事條例」還未協商完畢，不會在週二處理，民進黨刻意放進來，再次污衊警察人員，是什麼樣的政黨才會有這麼惡劣的操作。

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