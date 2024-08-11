為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    柯文哲競選經費流向爭議 蔡壁如：有點擔心，但相信他不會貪污

    蔡壁如表示，相信柯文哲不會貪污。（擷取自蔡壁如臉書）

    蔡壁如表示，相信柯文哲不會貪污。（擷取自蔡壁如臉書）

    2024/08/11 10:46

    〔記者歐素美／台中報導〕民眾黨主席柯文哲驚傳總統大選競選經費流向「木可公關公司」，帳目不清；民眾黨台中市政府市政顧問蔡壁如對此表示，有點擔心，但相信柯文哲不會貪污，競選經費問題只要好好釐清，對外說明就好。

    民眾黨主席柯文哲驚傳總統大選競選經費流向「木可公關公司」，並有業者反映未收到申報單，但民眾黨昨澄清指出，柯文哲總統大選競選團隊政治獻金申報，當中登載「112年12月20日時樂股份有限公司宣傳支出500萬元」、「112年12月20日尼奧創意行銷有限公司支出216萬4311元」、「113年1月15日尼奧創意行銷有限公司200萬元」，經查為帳務處理瑕疵，將盡快補正資料。

    另柯文哲妻子陳佩琪遭爆違法以兒子名義設立公司，陳佩琪在臉書發文說，本想開「小草咖啡廳」，因顧慮其仍有公務員身分不便如此做，就以他人名義設立公司，並將地址設在民眾黨黨部，不知道有違法疑慮，已託人立即撤銷公司。

    針對柯文哲及妻子陳佩琪紛傳爭議，蔡壁如表示，針對柯文哲的競選經費問題「有點擔心」，但柯文哲請外界給他一點時間好好徹查，她認為柯文哲不會貪污，競選經費問題只要好好釐清，對外說明就好；至於陳佩琪的部分，蔡壁如則說沒有看法，不予評論。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播