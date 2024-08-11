柯文哲競選經費流向爭議 蔡壁如：有點擔心，但相信他不會貪污

蔡壁如表示，相信柯文哲不會貪污。（擷取自蔡壁如臉書）

2024/08/11 10:46

〔記者歐素美／台中報導〕民眾黨主席柯文哲驚傳總統大選競選經費流向「木可公關公司」，帳目不清；民眾黨台中市政府市政顧問蔡壁如對此表示，有點擔心，但相信柯文哲不會貪污，競選經費問題只要好好釐清，對外說明就好。

民眾黨主席柯文哲驚傳總統大選競選經費流向「木可公關公司」，並有業者反映未收到申報單，但民眾黨昨澄清指出，柯文哲總統大選競選團隊政治獻金申報，當中登載「112年12月20日時樂股份有限公司宣傳支出500萬元」、「112年12月20日尼奧創意行銷有限公司支出216萬4311元」、「113年1月15日尼奧創意行銷有限公司200萬元」，經查為帳務處理瑕疵，將盡快補正資料。

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另柯文哲妻子陳佩琪遭爆違法以兒子名義設立公司，陳佩琪在臉書發文說，本想開「小草咖啡廳」，因顧慮其仍有公務員身分不便如此做，就以他人名義設立公司，並將地址設在民眾黨黨部，不知道有違法疑慮，已託人立即撤銷公司。

針對柯文哲及妻子陳佩琪紛傳爭議，蔡壁如表示，針對柯文哲的競選經費問題「有點擔心」，但柯文哲請外界給他一點時間好好徹查，她認為柯文哲不會貪污，競選經費問題只要好好釐清，對外說明就好；至於陳佩琪的部分，蔡壁如則說沒有看法，不予評論。

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