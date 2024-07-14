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白營稱遭抹紅揚言撤簽新住民法 綠：見笑轉生氣

立院民進黨團幹事長吳思瑤強調，行政部門及民進黨團基於捍衛政策正當性及守護國家安全，提出不同主張，何錯之有。（資料照）

立院民進黨團幹事長吳思瑤強調，行政部門及民進黨團基於捍衛政策正當性及守護國家安全，提出不同主張，何錯之有。（資料照）

2024/07/14 05:30

〔記者李文馨、陳政宇／台北報導〕立法院朝野黨團十二日協商新住民專法，歷經三小時討論，確定名稱為「新住民權益保障法」，但民眾黨立委麥玉珍會中提出的修正動議，被綠營質疑是偷渡中配取得身分證相關程序。對此，民眾黨團昨揚言，若民進黨團幹事長吳思瑤等人不對其抹紅錯誤行徑道歉，不排除撤簽或退出無效的政黨協商；吳則回擊，「民眾黨無需見笑轉生氣」，行政部門及民進黨團捍衛政策正當性及守護國家安全，何錯之有。

相關爭議條文包括國民黨立委邱鎮軍提出的「新住民基本法」，主張來自不同國籍或地區的新住民應一律平等，「取得身分證時間不應不同」；麥玉珍則透過修正動議，於立法目的增訂「政府對於不同國籍或地區之新住民，行政措施應一律平等」。經協商，前述爭議條文都未入法。

吳指出，民眾黨透過更高位階的「基本法」，凌駕取代「兩岸人民關係條例」對中配管制規定，「麥玉珍提案大剌剌觸動最敏感的國安神經」，中配也可能因此入籍年限由六年改四年。麥玉珍回應，修正動議是基於新住民團體所提的意見，民眾黨忠實轉達並提出討論，並未堅持己見。

民眾黨團昨透過聲明強調，民進黨刻意扭曲新住民基本法立法精神，使外界誤解相關條文將鬆綁外國人士入籍的條件限制、對於新住民要求「公平對待」的基本法精神，也刻意抹紅；若吳思瑤等人不對其抹紅錯誤行徑道歉，他們不排除撤簽或退出無效的政黨協商。

「民眾黨無需見笑轉生氣」，吳思瑤回應說，立委提案及主張本該接受社會檢視，公共事務交由社會公評也是民主社會的常態，尊重協商結論更是民主精神的展現；對於提案的不合理之處，以及有危及國安之虞，行政部門及民進黨團基於捍衛政策正當性及守護國家安全，提出不同主張，何錯之有。

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