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    公視員工私吞公款3年僅記大過 國民黨：全民無法接受

    國民黨文傳會主委、立委李彥秀。（圖由國民黨提供）

    國民黨文傳會主委、立委李彥秀。（圖由國民黨提供）

    2024/08/11 11:18

    〔記者林欣漢／台北報導〕「公視台語台」、「公視＋」傳出員工將臉書粉專的營利匯入私人帳戶，且時間長達3年，一直到今年7月初才返還公款，公視隔了1個月才公告懲處，並只有記大過1次。國民黨文傳會主委、立委李彥秀今日表示，被抓到還錢就沒事，公視對員工的侵佔行為百般呵護開脫，全民絕對無法接受。

    李彥秀指出，這樣的行為已是涉犯刑法「業務侵佔罪」，公視不但沒有依法送辦追究責任，整篇新聞稿內容更是前後矛盾，為員工的侵佔行為擦脂抹粉，讓人不免質疑，這位員工背景有多強大？

    李彥秀表示，公共電視成立的目的，應該是提供完整提供資訊，公平服務公眾，但是現在的公共電視已經成為特定政黨的打手與側翼，早已失去公共性，只是服務特定立場，曾諷刺立法院長韓國瑜是「韓極混」（蕃薯粉），民眾黨主席柯文哲是「練痟話」（亂說話）。

    李彥秀認為，公視台語台「台灣記事簿」更毫不遮掩製作「拆樑行動」專輯，內容偏頗宣傳罷免，不倫不類更不專業，明顯已經違反選罷法。立法院去年6月修法幫公視解套，解除每年捐贈給公視9億元的預算上限，文化部黑潮計畫也給了6億經費，用人民的納稅錢把公視養成了綠衛兵、新黨媒，這是絕對無法接受的。

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