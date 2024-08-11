柯文哲演唱會賺77萬去向不明 民眾黨稱「非募款」又遭康仁俊打臉

民眾黨主席柯文哲去年在宣傳「KP SHOW」時，在社群平台IG的貼文宣傳中以「募款演唱會」作為標題。（翻攝柯文哲IG）

2024/08/11 12:03

〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨主席柯文哲涉政治獻金申報不實爭議連環爆，資深媒體人康仁俊昨揭露，由木可公關行銷公司主辦的「KP演唱會」，扣掉成本最終獲利約77萬元，但柯的政治獻金申報帳目上卻未出現該筆金額。針對民眾黨發言人吳怡萱昨稱，該演場會並非募款，而是單純的商業行為，康仁俊今（11）日受訪時質疑，去年柯文哲在受訪時明顯定調為「募款演唱會」。

針對柯文哲競選總統期間的政治獻金項目涉及申報不實，民眾黨昨發聲明致歉，並坦承有3筆政治獻金「帳務處理瑕疵」，柯文哲也下令徹查帳目。不過，康仁俊指昨天再揭露，柯文哲在去年7月29日舉辦的「KP Show演唱會」由木可公司主辦，發包給尼奧公司執行，金額是314萬802元。

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康仁俊說明，KP演唱會門票收入531萬400元，所有營收則歸木可公司所有，扣除勞務成本以及公播等其他費用，這場演唱會獲利77萬196元。不過，柯文哲的政治獻金申報帳目上卻沒有出現過木可公司收走的這筆77萬196元。

民眾黨發言人吳怡萱昨受訪時說，該演場會並非募款，而是單純的商業行為，因此找木可行銷公司承辦，由木可支出、木可收入，一切都按照合約進行。

對此，康仁俊今天受訪時再質疑，當初柯文哲在宣傳演唱會活動時，被媒體問到他的演唱會票價跟韓團一樣貴的時候，柯當時回應說，「沒有啦，其實那是募款。」這段受訪影片在網路上都能找得到，當時柯定調是募款演唱會，如今卻改口「商業演出」，這是否能說服社會大眾跟柯的支持者，是民眾黨自己要去面對的問題。

康仁俊表示，柯文哲、民眾黨前後說法不一的問題，凸顯柯文哲內部帳務資料跟申報到監察院的資料到底有沒有相符。

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