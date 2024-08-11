美民調：近6成美國人 挺美支持台獨

六成六美國民眾認為，政府應在承諾協防台灣前，要求台灣投入更多資源增強自身嚇阻中國的能力。（資料照，澎防部提供）

2024/08/11 05:30

〔政治中心／綜合報導〕美國智庫最新民調顯示，高達六成六美國民眾認為政府應在承諾協防台灣前，要求台灣投入更多資源增強自身嚇阻中國的能力；另有五成九民眾認可美國支持或鼓勵台灣獨立於中國的政策。

中央社報導，美國華府智庫「國防重點」（Defense Priorities）八日公布最新民調結果，其中四題與台灣有關。

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首先，被問及「儘管可能增加中國侵略、攻占台灣的機率，你是否認同美國支持或鼓勵台灣獨立於中國的政策？」有五十九％民眾同意、四十一％反對。

三成七反對出兵保衛台灣

然而，在回答「美國應不計代價出兵保衛台灣免於中國侵略」時，僅有三十％受訪者同意，三十三％無意見，三十七％持反對立場。另，在「避免與中國發生可能演變為核戰的衝突，比維持台灣獨立於北京的政治自主權更重要」方面，有四十四％受訪者支持這樣的看法，二十一％不同意，其他則無意見。

民調還問及，台灣年度國防開支略高於國內生產毛額（GDP）的二％（約一百九十億美元，約新台幣六一五五億元），美國則高於GDP的三％（約八千六百億美元）。「美國是否應該要求台灣在強化嚇阻中國的軍事實力上投入更多資金，作為美國對台灣做出任何防衛承諾的前提條件」？則有高達六十六％受訪者同意此敘述、三十四％反對。

此份民調由「國防重點」委託英國民意與市場分析機構「輿觀」（YouGov），於七月十八日至廿四日採訪一一七六名成年美國人而成。

賴：明年軍費創歷史新高

美國學界、官員陸續呼籲台灣應增加軍費，總統賴清德日前曾指出，明年度國防總體預算將達新台幣六四七○億元、創下歷史新高，「我們有決心提升自我防衛能力」。

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