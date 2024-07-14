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林右昌：大法官是憲法最後防線 任何政黨都該尊重裁決

民進黨秘書長林右昌今出席信賴獅友會捐血活動時受訪表示，憲法法庭及大法官裁決是憲法的最後一道防線，任何人或政黨都該尊重最後裁決。（記者羅沛德攝）

民進黨秘書長林右昌今出席信賴獅友會捐血活動時受訪表示，憲法法庭及大法官裁決是憲法的最後一道防線，任何人或政黨都該尊重最後裁決。（記者羅沛德攝）

2024/07/14 10:54

〔記者陳昀／台北報導〕賴清德總統昨天表示，如果政黨不接受大法官解釋，人民會有噓聲、青鳥也會飛出來，被國民黨立委王鴻薇批評在威脅要放任青鳥到街頭；民進黨秘書長林右昌今出席信賴獅友會捐血活動時受訪表示，憲法法庭及大法官裁決是憲法的最後一道防線，任何人或政黨都該尊重最後裁決。

立法院國民黨團、民眾黨團日前聯手通過國會擴權法案，府院及立法院民進黨團聲請釋憲，賴清德總統昨出席民進黨國務青旗艦營，以棒球裁判比喻大法官，認為政黨若不接受大法官解釋，人民會有噓聲，青鳥也會飛出來，呼籲各政黨遵守民主精神。王鴻薇則批評賴是語帶威脅，若大法官不做違憲解釋就要放任青鳥到街頭，根本當家鬧事。

林右昌今表示，我們是憲政國家，大家都應該尊重憲政體制，憲法法庭及大法官裁決是憲法的最後一道防線，也是守護整個國家憲政體制最重要的平台，任何人或政黨都應該尊重其最後的裁決，讓整個憲政體制能夠順利運作。

對於稍晚將前往新北出席「反濫權護民主」宣講，又被問及與新北市黨部主委蘇巧慧未來會不會競逐新北市長黨內初選，林右昌說，實在是想太多了，他現在的身分是民進黨中央黨部秘書長，本來就有責任到全國各地方宣講，讓更多民眾了解國會擴權的狀況，號召大家守護民主，並沒有選舉或其他想法。民進黨當然會在新北市推出最強人選，黨有黨的機制，會依照相關程序進行。

此外，被問及前海基會董事長鄭文燦被羈押2個月，外界評估會衝擊21日民進黨全代會的派系權力改組，林右昌指出，民進黨是非常有制度的政黨，已依照相關廉政機制與相關程序處分；全代會選舉是黨內民主，從過去到現在機制都非常完整，民進黨會完成整個全代會選舉程序，讓整個中常執會選舉結果非常順利圓滿。

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