美學界要求台灣軍費增加至GDP的5％》國防部：爭取預算穩健成長

美學者再要求台灣國防預算提升至5%， 國防部指出，我國國防預算係依防衛作戰需求、強化不對稱作戰能力及提升作戰韌性等要素，並考量政府財政與整體施政規劃審慎籌編。（記者廖耀東攝）

2024/08/11 05:30

〔記者吳哲宇／台北報導〕美學界要求台灣增加軍費至GDP的五％呼聲不斷，華府智庫近期民調則顯示，六十六％的美國受訪者同意應要求台灣在美國承諾保衛台灣前，投入更多資源強化自身抗中實力。對此，國防部指出，我國國防預算係依防衛作戰需求、強化不對稱作戰能力及提升作戰韌性等要素，並考量政府財政與整體施政規劃審慎籌編。

國防部表示，近年國防預算在政府支持下逐年成長；未來將會在確保國防安全前提下，續配合政府整體財政規劃，爭取預算穩健成長。

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美國智庫「外交關係協會」研究員塞克斯九日指出，距前總統陳水扁承諾提高軍費到GDP的三％已快廿年，台灣仍未達標，軍費不及面臨類似生存威脅的國家，應儘速增至五％，表明嚴肅看待中國威脅。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲表示，他相信塞克斯等人「立意良善」、十分關心台灣的軍事安全，但對政府的財政與預算編列狀況缺乏基本了解，以致所提建議有些「不切實際」。

揭仲指出，事實上政府這幾年在軍事投資支出上的大幅成長，已有頗高比例是仰賴舉債。以今年GDP預估值廿四兆五六○○億元為例，若要達到GDP的五％，軍費支出需達一兆二八八○億元；扣掉「海空戰力提升計畫」與「新式戰機採購」兩項特別預算案及非營業特種基金支出約一六六四億元，該年度國防部預算需達一兆六一六億元，佔中央政府總預算卅七％，恐怕沒有一個民主國家在非戰爭時期有辦法這樣編預算。

國防院國家安全研究所所長沈明室表示，這是學者的個人看法，國防預算不太可能一下增加到GDP佔比五％，美國也是要求北約盟國增加至三％。他說，三％有其象徵性，可證明保衛決心，但若無具體項目，預算容易流向一般作業費及維持費，例如增加薪水或蓋建築等、對我國防衛戰力沒有幫助。

學者：3％具象徵性

沈明室說，若逐年增加預算，增至三％可能性較高，這並不代表不重視國防，我們對增加武器裝備已有共識，但關鍵是預算的增加能否提升防衛武力戰備能力，而非為了增加而增加。

美不願開空白支票

沈認為，近期的呼聲及民調用意不是讓台灣增加預算，而是顯示出美國不願開空白支票幫助台灣，不能讓美國覺得台灣什麼都沒做。

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