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台南學甲契作高粱1105公頃全台最多 表揚6農民楷模

台南市學甲區農會今天（13日）舉辦學甲高粱節慶祝豐收、推廣國產高粱。（記者楊金城攝）

台南市學甲區農會今天（13日）舉辦學甲高粱節慶祝豐收、推廣國產高粱。（記者楊金城攝）

2024/07/13 15:52

〔記者楊金城／台南報導〕台南市學甲區農會和金酒合作，在學甲契作栽種釀酒用的高粱1105公頃全台最多，農會今天（13日）舉辦學甲高粱節慶祝豐收、推廣國產高粱，由農糧署副署長姚志旺頒獎表揚6位種植高粱的農民。

農業部推廣一期契作釀酒高粱，台南學甲、後壁和鹽水區農會今年一期契作各栽種1105、192、260公頃，金酒提高契作價1公斤25元。

金酒公司董事長吳昆璋特地出席學甲高粱節表達支持，他說，契作國產「台南8號」高粱耐乾旱又節水，收益穩定，提高國產雜糧自足率。

學甲高粱節推出農產市集和音樂會，現場提供「一穀作契」高粱酒飲品品嘗、高粱漂浮瓶DIY體驗，及消費單筆滿500元送「一穀作契」高粱冰淇淋，吸引民眾參加，非常熱鬧。

學甲農會總幹事李曉軍說，學甲契作高粱不但加入產銷履歷，安全檢驗合格，並依酒廠需求生產，建立全新契作合作模式提升經營效率，建立穩定供應鏈，希望學甲高粱成為全國品牌，帶動消費者更加認識學甲各種特色農產品。

契作高粱的6位農民呂登和、王文村、陳清源、陳益專、謝老長、謝木通因用心栽種，獲得姚志旺頒發「農民楷模」獎座表揚。

學甲高粱持續採收，烘乾後的平均產量1分地約有300公斤，優於往年，契作高粱明年將持續推廣。

☆飲酒過量 有害健康☆

王文村獲頒契作高粱農民楷模。（記者楊金城攝）

王文村獲頒契作高粱農民楷模。（記者楊金城攝）

學甲農會總幹事李曉軍展示高粱冰淇淋，民眾排隊品嘗。（記者楊金城攝）

學甲農會總幹事李曉軍展示高粱冰淇淋，民眾排隊品嘗。（記者楊金城攝）

農糧署副署長姚志旺（右）、金酒公司董事長吳昆璋（中）特地出席學甲高粱節表達支持，學甲農會總幹事李曉軍（左）展示收成的高粱。（記者楊金城攝）

農糧署副署長姚志旺（右）、金酒公司董事長吳昆璋（中）特地出席學甲高粱節表達支持，學甲農會總幹事李曉軍（左）展示收成的高粱。（記者楊金城攝）

學甲高粱節有農產市集。（記者楊金城攝）

學甲高粱節有農產市集。（記者楊金城攝）

高粱漂浮瓶DIY體驗。（記者楊金城攝）

高粱漂浮瓶DIY體驗。（記者楊金城攝）

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