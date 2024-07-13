湖西童玩嘉年華開幕 重溫5、60年代澎湖囝仔歡樂

湖西童玩嘉年華活動，在林投公園盛大開幕。（記者劉禹慶攝）

2024/07/13 15:45

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕湖西童玩嘉年華今（13）日，在林投公園熱鬧開幕，由鄉長陳振中、鄉代會主席陳紘諒領軍，與大小朋友共憶5、60年代澎湖囝仔童年歡樂，議長陳毓仁、議員吳政杰、許育愷、呂黃春金、莊光大、蘇陳綉色、陳佩真、馬公市長黃健忠、西嶼鄉長李添進、澎湖政府秘書長蔡淇賢等人，都到場與民同樂。

今年湖西童玩嘉年華活動，以「憶童玩樂」為主題，讓大小朋友都能盡情玩樂，感受童年的歡樂時光。現場活動多彩多姿，包括舞台表演、小市集、童玩體驗、親子樂園、小火車、毛孩派對、龜兔賽跑、海有什麼闖關趣、造型氣球活動等。

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活動開始，由龍門國小國樂團帶來開場表演，另有幼兒園舞蹈和人氣滿滿氣球秀。小市集展示了在地的農產品和手工藝品，讓大家有機會品嚐到新鮮的農產品並購買獨特的紀念品。親子樂園和童玩體驗區為大小朋友提供了豐富多樣的遊戲和互動活動。小火車的乘坐體驗為孩子們帶來了刺激和樂趣，鄉長陳振中與議長陳毓仁，更帶頭體驗加長軌道的升級版小火車。

今年新亮點毛孩派對，歡迎帶著寵物的家庭一起參與，讓毛小孩們也能在這個歡樂的日子裡享受樂趣。「海有什麼闖關趣」活動結合了海洋教育與娛樂，透過系列有趣的闖關活動，讓親子學習海洋知識並享受挑戰的樂趣。活動還設置了義賣區，推出「愛心組合」，包含公所黃金比例爆米花、棉花糖以及香氣口感十足的滷蛋，每組僅售100元，義賣所得全數捐贈給社團法人澎湖縣慢飛天使服務協會。

澎湖縣議長陳毓仁與湖西鄉長陳振中，乘坐小火車體驗童玩節快樂。（記者劉禹慶攝）

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